Kardeş iki ülkeden ’ticaret’ atağı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Karimov arasında Pamuk Mutabakat Zaptı ve Pamuk Niyet Beyanı imzalandı. İki bakan da iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Karimov arasında Türkiye-Azerbaycan TYK 9. Dönem Toplantısı kapsamında TYK Tutanağı, Pamuk Mutabakat Zaptı ve Pamuk Niyet Beyanı imzalandı. İmza töreninin ardından baş başa görüşen iki bakan, basın mensuplarına açıklama yaptı. İki ülkenin cumhurbaşkanlarının koyduğu 15 milyar dolarlık ticaret hedefi olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, “Bugün sabah saatlerinden bu yana yoğun bir programımız vardı. Hem bu hedefin gerisinde olduğumuzu hem de tarımsal alanda bu hedefe ulaşmak için elimizden gelenin fazlasını yapma konusunda konuştuk. Örneğin fındık konusunda Türkiye, dünya pazarının yüzde 65-70’ine sahip. Azerbaycan da artık yavaş yavaş da olsa ciddi bir fındık üreticisi haline gelmeye başladı. Bu anlamda Azerbaycan ile hem üretim hem de pazarlama alanında işbirliği yapma konusunda birlikte adımlar atmaya karar verdik. Pamuk alanında da iş birliği beyanı imzaladık. Azerbaycan’ın pamuk üretiminin artması konusunda Türkiye’nin her türlü teknik destek sağlaması konusunda fikir birliğine vardık. Toprak analizleri konusu da çok önemli. Türkiye bu konularda iyi. Bu konuda da Azerbaycan ile birlikte işbirliği yapıyor olacağız" dedi.

"Azerbaycan ile paylaşmak istiyoruz"

Türkiye’de iyi işleyen bir sigorta modeli olduğunu, TARSİM’in kötü zamanda çiftçinin yanında olan bir sistem olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun bir benzerini Azerbaycan’da hayata geçirmek istiyoruz. Azerbaycan tarafında bu konuda hızlı adımlar atılacaktır. Azerbaycan’ın karşılıklı tarım müşaviri atanması konusunda bir talebi var. Biz Azerbaycan tarafında bir tarım müşaviri olursa hemen karşılıklı olarak tarım müşavirimizi atarız. İşbirliği alanlarımızdan biri de TİGEM. Hem tohumculuk hem de diğer alanlarda işbirliklerimiz devam edecek. Biz kültür balığı yetiştiriciliğinde dünyada önde gelen ülkelerden birisiyiz. 2023’teki 1 milyar dolar ihracat hedefimizi geçen yıl itibariyle gerçekleştirdik. 2023 yılında 2 milyar dolar ihracat hedefi koyduk. Bu konuda ciddi bir bilgi birikimimiz var ve bunları Azerbaycan ile paylaşmak istiyoruz. Azerbaycan’ın da balık ticareti ve ithalatından daha fazla pay almak istediğimizi ama Azerbaycan’ın da kendi kapasitesini oluşturmak istediğinde onların yanında olacağımızı bildirdik."

"Her zaman bilgimizi aktarmaya hazırız"

Ormancılık konusunda da Türkiye’nin her türlü yardıma hazır olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Türkiye’nin orman alanlarını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu, son 15 yılda orman alanlarımızı artırdığımızı, 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturduğumuzu, 2023’te 7 milyar fidan dikme hedefimizi kendilerine ilettik. Yangınla mücadelede de dünyada birinciyiz. Bu alanda da Azerbaycan’a her zaman bilgimizi aktarmaya hazır olduğumuzu belirttik" diye konuştu.

"Gayret ve çaba sarf edeceğiz"

Bakan Pakdemirli, Azerbaycanlı bir gazetecinin iki ülkenin dışa bağımlılık konusunda neler yapacakları sorusuna, "En yakın zamanda tercihli ticaret anlaşmasını imzalamak istiyoruz. İki tarafında ithal ettiği ama birbirinden ithal etmediği ürünler var. Bu ürünler konusunda Tarım Yürütme Komitelerimiz çalışıyor. Buradaki ürünleri tek tek ele alarak ticaretin daha çok iki ülke arasında, birbirine bağlama konusunda bir gayret ve çaba sarf etmek için niyetlerimizi beyan ettik" yanıtını verdi.

Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Karimov ise, "Türkiye ile Azerbaycan arasında tarım sayesinde ilişkilerin daha iyi getirilmesi amacıyla karşılıklı görüşmeler yaptık. Azerbaycan ve Türkiye arasında tarım sayesinde ilişkiler hızla yükseliyor. Azerbaycan’da önemli ıslahatlar yapıldı. Hayata geçirilen ıslahatların olumlu neticelenmesi için bizim esas strateji partnerimiz Türkiye’dir, Türkiye’nin Tarım Bakanlığıdır" dedi.

Öte yandan toplantı sonunda 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Urla Zeytinalanı Camii’nde sela okuduktan sonra şiddete maruz kalan imam Mehmet Beskisiz ile Narlıdere Kutlu Yalvaç Camii’nde sela okuduktan sonra şiddete maruz kalan müezzin kayyım Mehmet Kuzgun’a ise Bakan Pakdemirli ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız tarafından Devlet Övünç Madalyası takdim edildi.