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Gündem Kardeş Eli Derneği kış yardımları ile kalpleri ısıtıyor
Gündem

Kardeş Eli Derneği kış yardımları ile kalpleri ısıtıyor

Kardeş Eli Derneği Kurumsal İletişim Direktörü Enes Boyacı; 2021 yılı için okullara yapılan acil kış yardım paketi detaylarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 02:30:00 -
Kardeş Eli Derneği kış yardımları ile kalpleri ısıtıyor

Soğuk geçen kış günlerinde okullarda ki öğrencileri unutmayan Kardeş Eli Derneği, kış yardımları ile kalpleri ısıtıyor. 2021 yılının ilk ayında 500 öğrenciye 500 adet acil kış yardım paketi dağıtılarak eğitime destek veriyor.

Adana Ceyhan Soysallı Köyü Şehit Eren Çelik İlkokulu, Ceyhan Mercimek Anaokulu, Yüreğir Irmakbaşı İlköğretim Okulu,Yüreğir Kaşlıca İlkokulu, Saimbeyli Çatak İlk/Ortaokul, Ağrı Doğubeyazıt Suluçem İlkokuluna yardım paketleri ulaştı. Bekleyen okullar ile yardımlara devam ederek çocukların yüzlerini gülümseteceğiz.

Öğrencilerimizin yanında olduğumuzu hissetmelerini, eğitimlerinde ihtiyaçlarını karşılayarak yüzlerini gülümsetmeyi ve geleceğe umut ile bakmalarını sağlamak için bir araya gelerek Acil Kış Yardım Paketi Yardım Kampanyasını bağışçılarımızın destekleri ile sürdürmeye devam ediyoruz.

Sizde kardeş eli olmak için çıktığımız bu yolda 444 44 46 iletişim numarasından bize ulaşarak desteklerinizle bir kişinin hayatına umut ışığı olabilirsiniz. Acil Kış Yardım Paketi Bedeli 245 TL’dir. Detaylı bilgi için www.kardeseli.org.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

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