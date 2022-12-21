Kardeş buluşması… DEÜ Gence Üniversitesi’ni ağırladı

Yeni Akit Ankara

Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), uluslararası düzeyde akademik temaslarını sürdürüyor. DEÜ bu kapsamda Azerbaycan’ın önde gelen devlet üniversitelerinden Gence Üniversitesi heyetini İzmir’de konuk ederek, uluslararasılaşma misyonu çerçevesinde bir adım daha attı. Gence Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusif Yusibov, Rektör Yardımcısı ve Azerbaycan Milletvekili Pervin Karimzada ile beraberindeki heyeti DEÜ Rektörlüğünde ağırlayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, iki dost ülke ve üniversite arasında geliştirilecek akademik, sosyal ve bilimsel iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.

Çift diploma anlaşması imzalanacak

Azeri heyetinin de katıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Toplantısı’nda konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Gence Üniversite ile yakın tarihte imzalanması öngörülen “çift diploma” program anlaşmasının detaylarından bahsetti. Ortak diploma çalışmasının öğrenciler açısından önemine vurgu yapan Rektör Hotar, anlaşmanın Azerbaycan akademik tarihinde bir ilke de imza atacağını söyledi. Rektör Hotar, “Güçlü tarihsel ve toplumsal bağlarla birbirine sıkıca tutunmuş iki ülkenin, yükseköğretim düzeyindeki iş birliklerini son derece değerli buluyorum. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz ortaklıklar mevcut. Son olarak iki üniversite arasındaki çift diploma anlaşmasına, YÖK izninin ardından imzamızı atacağız. Birçok programımızı kapsayacak anlaşma ile başvurusu kabul edilen öğrencilerimiz, Üniversitemizdeki belirlenen süredeki eğitimlerinin ardından iki yıl daha anlaşmanın yapıldığı Gence Üniversitesinde eğitim görüp diplomalarına kavuşabilecekler” dedi. Rektör Hotar toplantı sırasında ayrıca, iki üniversite arasındaki çeşitli değişim programlarını ve yeni akademik iş birliklerini de değerlendirdi.

“DEÜ’yü takipteyiz”

Dokuz Eylül Üniversitesi ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Gence Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusif Yusibov ise toplantıdaki konuşmasında, Azerbaycan-Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerine vurgu yaparak, DEÜ ile yürütülen akademik paydaşlıktan duyduğu mutluluğu paylaştı. DEÜ’nün bilimsel çalışmalarını Azerbaycan’dan heyecanla takip ettiklerini söyleyen Yusibov, “Güçlü bağlarımız, kültürümüz ve medeniyetimiz, bizi birbirimize yaklaştıran önemli bir güç. Bu güç ile faaliyetlerinden memnuniyet duyduğumuz Dokuz Eylül Üniversitesi ile bir arada çalışmak ve zafere yürümekten mutluluk duyacağız. Ev sahipliklerinden ötürü tüm Dokuz Eylüllülere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

15 Temmuz anı defterine yazdı

Dokuz Eylül Üniversitesindeki temasları kapsamında yerleşkeleri gezen, DEÜ’lü öğrencilere iktisat, biyoloji ve kimya dersleri veren Azeri heyet, ardından DEÜ Rektörlüğünde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anı Köşesi’ni ziyaret etti. Burada 15 Temmuz anı defterine duygularını aktaran Rektör Yusibov’a, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar tarafından 15 Temmuz darbe girişimine yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.