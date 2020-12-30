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Ekonomi KARDEMİR'den satış duyurusu
Ekonomi

KARDEMİR'den satış duyurusu

Yeniakit Publisher
2020-12-30 15:44:22 -
KARDEMİR'den satış duyurusu

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarınca (KARDEMİR), inşaat demi̇ri, kütük, blum, profi̇l, köşebent, ray, maden direği, kangal ve çubuk satışının programlandığı bildirildi.

KARDEMİR'in Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamasında, satış prosedürüne göre Ocak-Mart 2021 dönemi̇nde fi̇yat li̇steleri̇ üzerinden ürün satışının programlandığı belirtildi.

Mal miktarının yüzde 30 taahhütlü, yüzde 70 serbest olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nervürlü inşaat demi̇ri 138 bin, 41 bin 400 ve 96 bin 600 ton. Kütük+blum 204 bin, 61 bin 200 ve 142 bin 800 ton. Profi̇l+köşebent+ray 106 bin, 31 bin 800 ve 74 bin 200 ton, kalın yuvarlak+maden direği, kangal-çubuk 136 bin, 40 bin 800 ve 95 bin 200 ton ürün satışı programlanmıştır. Talep sahi̇bi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahi̇p oldukları pay senetleri̇, ni̇hai olmamakla alabilecekleri ürün miktarını gösteri̇r li̇ste i̇le 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 17.30'a kadar şirketimizin satış müdürlüğüne faks, elektroni̇k posta veya şahsen müracaat etmeleri̇ gerekmektedir."


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