0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

KARDEMİR'den 300 milyonluk kar dağıtımı

KARDEMİR geçen yıl elde ettiği 814 milyon net karından 300 milyonunu hissedarlarına dağıtacak

16 Nisan 2019 Salı 17:26
KARDEMİR'den 300 milyonluk kar dağıtımı

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), geçen yılki karından 300 milyon lirasını hissedarlarına verecek.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, geçen yılın net karının 814 milyon 259 bin 158 lira olduğu hatırlatıldı.

Bu kardan hissedarlara pay verileceği aktarılan açıklamada, "150 milyonu 28 Haziran 2019, 150 milyonu da 29 Kasım 2019 tarihlerinde olmak üzere 300 milyon lira kar payı olarak dağıtılacak." ifadeleri kullanıldı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 17:26
  1. Kar Payı
  2. KARDEMİR

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seçimin iptal edildiği ilçede karar verildi! Yeni başkan belli oldu
    1. Seçimin iptal edildiği ilçede karar..
    2. Otomobil şarampole uçtu : 1 yaralı
    3. Şehit Muğdat Çelik için anma programı
    4. Rusya'da 5. Rus-Arap İşbirliği Forumu
    5. Şampiyonlar Başkan Özlü’yü ziyaret etti
    6. Uluslararası sularda yakalanan..
    7. ODTÜ Rektörlüğünden "Şenlik" açıklaması
    8. Elazığspor eski başkanı Aydın son..
    9. Louis Vuitton’dan Notre Dame’ın..
    10. Alman aşırı sağcı milletvekillerinden..
    11. FETÖ okulu öğretmenine çocuğa tacizden..
    12. KARDEMİR'den 300 milyonluk kar dağıtımı
    13. Fethi Sekin’in şehit olduğu saldırıya..
    14. Karaciğer yağlanması bitkisel tedavi
    15. Rektör Çakar ve Senato ÜyeleriBaşkanı..
    16. Banvit Basketbol ve Bandırma..
    17. Ünlü oyuncular İsmail Hacıoğlu ve..
    18. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    19. ASELSAN'dan üniversite ve KOBİ'lerle..
    20. Evde eğitim hizmetleri denetlendi
    21. AB Büyükelçileri, Hatay’da
    22. Adana'da 60 düzensiz göçmen yakalandı
    23. Haliliye kırsalında yol çalışması..
    24. Kuşadası’nda ’Gastronomi Şenliği’..
    25. Dehşet anları kameralara yansıdı!..
    26. AK Parti heyetinden Osman Güder’e..
    27. Pazaryeri’nde Kırım Kongo hastalığı..
    28. Köpeği bıçaklayarak öldüren öğretim..
    29. Jandarma uygulamasında kaçak sigara..
    30. Kahramanmaraş’ta aranan firari..
    Türkiye S-400’den fazlasını kazandı
    Türkiye S-400’den fazlasını kazandı
    İstanbul'da sonuç ne olacak? 'YSK kesinlikle o yönde bir karar alamaz'
    İstanbul'da sonuç ne olacak? 'YSK kesinlikle o yönde bir karar alamaz'
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı

    Günün Karikatürü

    16 Nisan 2019
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi