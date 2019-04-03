0553 313 94 23

KARDEMİR’de hedef 3.5 milyon ton üretim

3 Nisan 1937 tarihinde 13 haneli Karabük köyünde temelli atılan ve 10 Eylül 1939’da ilk Türk demirini üreten Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR), günümüzde 3,5 milyon ton üretim hedefine doğru hızla ilerliyor.

03 Nisan 2019 Çarşamba 12:00
KARDEMİR’de hedef 3.5 milyon ton üretim

3 Nisan 1937 tarihinde 13 haneli Karabük köyünde temelli atılan ve 10 Eylül 1939’da ilk Türk demirini üreten Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR), günümüzde 3,5 milyon ton üretim hedefine doğru hızla ilerliyor.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, son 16 yıldır yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını söyledi. Güleç, “15-16 yıl önce başlatılan yatırımlarda son yıla geldik. Yıl sonuna kadar kalan yatırımlar tamamlanmış olacak. Bu yıl sonunda 3 milyon tona ulaşmış olacağız. Yıl sonunda fiilen 3 milyon ton üreten bir KARDEMİR olacak. Önümüzdeki yıl bir yüksek fırın daha kuracağız ve bununla birlikte 3,5 milyon ton üreten bir KARDEMİR olacak” diye konuştu.

17.7 milyar dolarlık ihracat

Türkiye’nin çelik ihracatının değer açısından 2018 yılında 17,7 milyar dolara ulaştığını belirten Güleç, “İthalatımız ise 2018 yılında 14,5 milyon tona geriledi. Değer bakımından ise 12,8 milyar dolara çıktı” açıklamasında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 12:00
  1. Türk demiri
  2. Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR)
  3. KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç
  4. Türkiye’nin çelik ihracatı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Gaziantep’te 2 TL’ye 3,5 ton parayı bir arada görme fırsatı
    1. (Özel) Gaziantep’te 2 TL’ye 3,5 ton..
    2. Böylesi daha önce görülmedi! Kendisine..
    3. Neden her gün bir bardak kefir..
    4. Acil durum altyapısını ASELSAN kuracak
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede
    6. Elbiseleriyle denize giren adam polisi..
    7. Lahananın fiyatı arttı yeşil soğan..
    8. iPhone bataryası yüzünde patladı!
    9. Mersin Büyükşeıhir Belediye Başkanı..
    10. CHP'den "oy sayım kararı kaldırılsın"..
    11. 6. Altın Palmiye’de Altınbaş’a çifte..
    12. Görevlendirme yapılan belediyelerden..
    13. Erbakan Bursa’ya geliyor
    14. ‘Üç derste’ finansal okuryazarlık
    15. Döviz kurları
    16. MHP’nin acı kaybı
    17. Esenyurt’ta organ ticareti operasyonu:..
    18. Kullandığı traktörün altında kaldı
    19. Türk ve Avrupa’daki odalara hibe desteği
    20. Ülkelerine dönmek için hazırlık yapan..
    21. Güner: "Kanser dünyada ölüm nedenleri..
    22. Un helvası nasıl yapılır? | Un helvası..
    23. Irak Başbakanı Abdulmehdi, Türkiye’yi..
    24. KARDEMİR’de hedef 3.5 milyon ton üretim
    25. Kilis’te uyuşturucu operasyonu
    26. Gebelikte tiroid sorununa dikkat
    27. Ulaştırma Bakanı Turhan: “Taşınma..
    28. Çimsa’dan, 2018’de 869 milyonluk ihracat
    29. DAKA destekli ‘Kamu Sektöründe..
    30. Bilim Merkezi’nden Fuat Sezgin Yılı’na..
    YSK'nın kararı bekleniyor! AK Parti İstanbul'u listeden çıkardı
    YSK'nın kararı bekleniyor! AK Parti İstanbul'u listeden çıkardı
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    3 Nisan 2019
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”
    Şok iddia! İstanbul ve Ankara'da AK Parti oylarını FETÖ ve PKK mı çaldı?
    Şok iddia! İstanbul ve Ankara'da AK Parti oylarını FETÖ ve PKK mı çaldı?