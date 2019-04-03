KARDEMİR’de hedef 3.5 milyon ton üretim

3 Nisan 1937 tarihinde 13 haneli Karabük köyünde temelli atılan ve 10 Eylül 1939’da ilk Türk demirini üreten Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR), günümüzde 3,5 milyon ton üretim hedefine doğru hızla ilerliyor.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, son 16 yıldır yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını söyledi. Güleç, “15-16 yıl önce başlatılan yatırımlarda son yıla geldik. Yıl sonuna kadar kalan yatırımlar tamamlanmış olacak. Bu yıl sonunda 3 milyon tona ulaşmış olacağız. Yıl sonunda fiilen 3 milyon ton üreten bir KARDEMİR olacak. Önümüzdeki yıl bir yüksek fırın daha kuracağız ve bununla birlikte 3,5 milyon ton üreten bir KARDEMİR olacak” diye konuştu.

17.7 milyar dolarlık ihracat

Türkiye’nin çelik ihracatının değer açısından 2018 yılında 17,7 milyar dolara ulaştığını belirten Güleç, “İthalatımız ise 2018 yılında 14,5 milyon tona geriledi. Değer bakımından ise 12,8 milyar dolara çıktı” açıklamasında bulundu.