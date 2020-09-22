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Ekonomi KARDEMİR'de "Dijital Dönüşüm Projesi"
Ekonomi

KARDEMİR'de "Dijital Dönüşüm Projesi"

KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar: - "Dünya dönüşüyor, Türkiye gelişiyor, sektör büyüyor. Bu dönüşüm, gelişim ve büyüme için bizler de dijital altyapımızla gelecek günlere hazır olmalıyız"

Yeniakit Publisher
2020-09-22 14:39:36 -
KARDEMİR'de "Dijital Dönüşüm Projesi"

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) "Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında hayata geçirilecek SAP S/4 HANA sisteminde geri sayıma başlandı.

KARDEMİR Eğitim ve Kültür Müdürlüğü'nde düzenlenen "Dijital Dönüşüm Projesi" tanıtım toplantısında, geçen yıl ekim ayında başlatılan SAP S/4 HANA sisteminde bugünden itibaren 100'den geri sayıma başlandığı belirtildi.

KARDEMİR Üretim Planlama ve İzleme Müdürü Nazmi Sarıkaya'nın yaptığı sunumda, projenin tamamlanması ile üretim, satış, pazarlama ve satın alma gibi alanlarda ne gibi gelişmelerin sağlanacağı konusunda bilgiler verildi.

KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, yaptığı konuşmada, "Dünya dönüşüyor, Türkiye gelişiyor, sektör büyüyor. Bu dönüşüm, gelişim ve büyüme için bizler de dijital altyapımızla gelecek günlere hazır olmalıyız. Tedarikçilerimizin satış teknikleri değişti, müşterilerimizin talepleri farklılaştı. Artık bir müşteriyi memnun etmenin yolu sadece iyi ürün vermekten değil, sürdürülebilir kalitede ürün vermekten geçiyor. SAP S/4 HANA projemizin başarıya ulaşacağından şüphem yoktur. Bu konuda benden beklediğimiz tüm desteği fazlasıyla vermeye hazırım." ifadelerini kullandı.


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