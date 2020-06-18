KARDEMİR yol haritasını masaya yatırdı

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, toplantıda öncelikli olarak şirketin gelecek planlarının ele alındığını ve çelik sektörünü nelerin beklediğini görüştüklerini söyledi. Yolbulan, şöyle devam etti: “Şirketimizin kurumsal yapısına uygun olarak ve yönetim kurulumuzun görevlendirmeleriyle yapılan bir iç denetim sürecinin içindeyiz. Bu sürecin daha şeffaf ve daha bağımsız olması gayesiyle Genel Müdürümüz Hüseyin Soykan’ın izne çıkmasına ve yerine vekalet göreviyle Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcımız Reyhan Özkara’nın tayin edilmesine yönetim kurulumuz uzlaşıyla karar vermiştir. Yönetim kurulumuzda yer alan bağımsız üyelerimizle KARDEMİR ve dolaylı olarak Karabük’ün geleceği için uyum içinde çalışmaktayız. SPK tarafından şirketimizin daha şeffaf ve daha kurumsal olması açısından görevlendirilen bağımsız üyelerimize seçildikleri günden itibaren şirketimizin menfaatine dayalı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.”