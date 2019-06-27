0553 313 94 23

KARDEMİR, yaz dönemi satış programını açıkladı

KARDEMİR’in Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanan açıklamasında, yaz dönemi satış programı belirtildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:22
KARDEMİR, yaz dönemi satış programını açıkladı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarınca (KARDEMİR), inşaat demiri, kütük, blum, profil, köşebent, ray, kalın yuvarlak, maden direği, kangal, çubuk ve pik satışının programlandığı duyurdu.

KARDEMİR’in Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanan açıklamasında, satış prosedürüne göre Temmuz-Eylül 2019 döneminde fiyat listeleri üzerinden ürün satışının programlandığı belirtildi.

Mal miktarının yüzde 30 taahhütlü, yüzde 70 serbest olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Nervüllü inşaat demiri 135 bin, 40 bin 500 ve 94 bin 500 ton. Kütük+blum 219 bin, 65 bin 700 ve 153 bin 300 ton. Profil+köşebent+ray 106 bin, 31 bin 800 ve 74 bin 200 ton; kalın yuvarlak+maden direği, kangal-çubuk 111 bin 500, 33 bin 450 ve 78.050 ton; pik 10, 3 ve 7 bin ton. Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 28 Haziran 2019 Cuma günü saat 17.30’a kadar şirketimizin satış müdürlüğüne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Tüm müşterilerimize duyurulur.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:22
  1. Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarınca (KARDEMİR)
  2. inşaat demiri
  3. kütük
  4. blum
  5. profil
  6. köşebent
  7. ray
  8. kalın yuvarlak
  9. maden direği
  10. kangal
  11. çubuk
  12. Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail ile Rusya arasında GPS atışması
    1. İsrail ile Rusya arasında GPS atışması
    2. Bosna Hersek’le ticaret katlanacak
    3. Nevşehir Belediyesi yaz spor okulları..
    4. Bakan Varank: "Türkiye Cumhuriyeti..
    5. Başsavcı Demircan’dan Başkan Sever’e..
    6. Ücretsiz Yaz Spor Kursları bin 475..
    7. İl spor merkezleri tanıtılmaya devam..
    8. Ordulu milli güreşçiler gururlandırdı
    9. Vali Şentürk mermercilerle bir araya..
    10. "Japonya'da Türk Kültür Yılı" konulu..
    11. AB, İdlib'deki gelişmelerden endişeli
    12. (Özel) Genç hafız dev dalgaların..
    13. Samsun'da araç kundaklama iddiası
    14. Fenerbahçe bombayı patlattı! 3 yıllık..
    15. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk..
    16. Selde kaybolanları bulmak için o..
    17. 2 katlı metruk bina alevlere teslim..
    18. DEAŞ şüphelisi serbest
    19. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı..
    20. CHP’li Adana Büyükşehir..
    21. En dijital zirvede ucuz internet..
    22. Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34..
    23. Erdoğan, Japonya'da "Ara Güler..
    24. Tomara’nın güzel misafirleri..
    25. Babalarını önce öldürüp sonra..
    26. MKE Ankaragücü sezonu 8 Temmuz'da..
    27. MÜSİAD Yönetimi Karadeniz Bölge..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Japonya'daki)..
    29. Uyuşturucu ile mücadele standı kuruldu
    30. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Baro..
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu