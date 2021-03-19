KARDEMİR, ülkenin demiryolu ithalatına son vermeyi hedefliyor

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarından (KARDEMİR) yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2007 yılında fabrikaya gerçekleştirmiş olduğu ziyaretin akabinde, ray ve profil haddehanesi ile başlayan raylı sistemler serüvenlerinin demiryolu tekerleği gibi katma değeri yüksek ürünler ile devam ettiği belirtildi.

KARDEMİR'in Türkiye'de tek, dünyada ise sayılı demir yolu tekerleği üretim tesisine sahip olduğunun altı çizilen açıklamada, "Şirketimiz, diğer ürünlerinde olduğu gibi demiryolu tekerleğinde de dışa bağımlılık ile mücadele etmektedir. Şirketimiz üretim teknolojilerini yenilerken diğer yandan da devreye aldığı yeni yatırımlarla kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artırmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), gerekse özel sektörün lokomotif, vagon ve diğer demiryolu taşımacılığının, araç parklarının önemli ölçüde artmaya devam ettiği, bu bağlamda KARDEMİR olarak lokomotif ve vagon tekerleği üretimine hız verdiklerinin vurgulandığı açıklamada, TCDD Taşımacılık A.Ş. ve Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TURASAŞ) yöneticileri ile bir araya gelindiği, fabrika sahasında gerçekleşen ziyarette şirketleri ile iki kurum arasında geliştirilecek iş birliklerinin masaya yatırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devletimizin 2023 hedefleri doğrultusunda her yıl giderek genişleyen ve yatırımları artan demiryolu atılımlarına istinaden demiryolu tekerleği ihtiyacının gündeme geldiği görüşmede, yerli ve milli üretim vurgusu yapıldı. Yük ve yolcu taşımacılığının olmazsa olmaz en büyük ekipmanlarından olan demiryolu tekerleğinin yerli üreticisi olan KARDEMİR, temininin öncelikle ülke ekonomisine katkısının büyük olduğunun altı çizildi. Yılda 200 bin demiryolu tekerleği üretimi ile ülkemizdeki ihtiyacın tamamını karşılayabilecek olan şirketimiz, aynı zamanda da dünya ve bölge ülkeleri ile yapacağı işbirlikleri yanında TCDD gibi köklü kurumlarla yapılacak iş birlikler ve kazanılan deneyimler yerli ve milli sanayinin gelişiminde lider olma özelliğini korumaya devam edecektir."