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Kardemir Karabükspor'da hedef galibiyet

- Teknik direktör Taner Öcal:"Ümraniyespor maçı için çocuklarıma güveniyorum"

01 Mart 2019 Cuma 20:01
Kardemir Karabükspor'da hedef galibiyet


KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, 3 Mart Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Ümraniyespor karşısında oyuncularına güvendiğini belirtti.

Öcal, Hasan Doğan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ümraniyespor'un formda olduğunu söyledi.

Ümraniyespor'un moral, motivasyon ve takım olarak iyi durumda olduğunu ifade eden Öcal, "Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale çıktılar. Ancak biz geçen hafta yenilmiş olsak da oyun anlamında iyiydik. Çocuklarımızın tecrübesizliği ve yaşlarının küçük olması nedeniyle maalesef kırılma anları çok oluyor. Çok ciddi bir rakiple oynayacağız. Bu maç için de çocuklarıma güveniyorum. İnşallah oradan güzel bir futbolla, güzel bir sonuçla ayrılırız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kardemir Karabükspor Kulübünün yarın olağanüstü genel kurulunun yapılacağının hatırlatılması üzerine Öcal, şunları kaydetti:

"Tabii saha dışındaki olay bizleri de etkiliyor. Mehmet Yüksel başkan aday olacak mı olmayacak mı, onu da bilmiyoruz, bir belirsizlik var. Her zaman söylediğimiz gibi biz Mehmet Yüksel başkan ile geldik. O kaldığı sürece buradayız. Ancak şu da bir gerçek ki o belirsizlik maalesef bize de sporculara da etki ediyor. Onu da bekliyoruz, bir an önce her şey netleşsin ki en azından bizler oluruz ya da olmayız ama en azından bu takımın geleceği açısından nelerin yapılması gerektiği açısından biraz netlik olur."


- Ümraniyespor maçı hazırlıkları


Kırmızı-mavili ekip, Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Öcal yönetiminde Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda top kapma organizasyonları, koordinasyon hareketleri, taktik çalışma ve çift kale maç yapıldı.

İdmana sakatlığı bulunan Yusuf Akbulut katılmadı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 20:01
  1. idman
  2. Kardemir Karabükspor
  3. Spor Toto 1. Lig
  4. Taner Öcal
  5. Ümraniyespor

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