Kardemir Karabükspor, Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına başladı Afjet Afyonspor'u kendi sahasında konuk edecek olan Kardemir Karabükspor hazırlıklara başladı.

1. Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında Afjet Afyonspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, hazırlıklarına başladı. Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık iki saat sürdü. Isınma koşuları ve kondisyon ağırlıklı çalışmalarla başlayan idman, yarı sahada oynanan maçla sona erdi. Sakatlığı süren takım kaptanı Yusuf Akbulut, idmana katılmadı. Teknik direktör Taner Öcal, yaptığı açıklamada, sahalarında oynayacakları maça bütün taraftarları beklediklerini söyledi. Oyuncuların desteğe çok ihtiyacı olduğunu ifade eden Öcal, puan alarak şanssızlıklarını kırmak istediklerini kaydetti.

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