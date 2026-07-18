Kardemir Çelik yatırımcılarla buluşuyor Talep toplama tarihleri 22-23-24 Temmuz

Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, halka arzı Şirket’in sürdürülebilir büyüme yolculuğunda stratejik bir dönüm noktası olarak gördüklerini belirterek, elde edilecek kaynağın üretim kapasitesini güçlendirecek yatırımlar, işletme sermayesi ve yenilenebilir enerji projelerinde değerlendirileceğini söyledi.

Bugün 1.350'nin üzerinde çalışanı ve 7 üretim tesisiyle Türk ekonomisine katma değer sunan Kardemir Çelik, A1 Capital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım'ın liderliğinde toplam 48 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla 22-23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplayacak. Toplam 128 milyon TL nominal değerli payların pay başına 35,0 TL sabit fiyatla satışa sunulduğu halka arzın büyüklüğünün yaklaşık 4 milyar 480 milyon TL olması hedefleniyor. Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise yüzde 15,42 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Kardemir Çelik'in gelecek nesillere aktarılacak güçlü ve kalıcı bir şirket olma hedefiyle yönetildiğini belirten Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, halka arzı Şirket’in kurumsal yapısını daha da güçlendirecek stratejik bir adım olarak gördüklerini söyledi. Bakırel, "Dünya’nın köklü sanayi şirketlerine baktığımızda, sürdürülebilir büyümenin güçlü kurumsal yönetim anlayışı ve sermaye piyasalarıyla kurulan sağlıklı ilişkiyle desteklendiğini görüyoruz. Biz de Kardemir Çelik'i gelecek nesillere taşıyacak güçlü bir kurumsal yapı oluşturmayı ve yüzyılı aşan bir şirket olma hedefimizi sağlam temeller üzerinde ilerletmeyi amaçlıyoruz. Halka arzı da bu yolculuğun önemli kilometre taşlarından biri olarak görüyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz kaynakla üretimimizi destekleyerek işletme sermayemizi güçlendirirken, modernizasyon, kapasite artışı ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızı da hızlandıracağız.”

Yarım asrı aşan üretim tecrübesiyle Türkiye'nin sanayi devleri arasında

57 yıllık üretim tecrübesiyle birlikte Türkiye’nin önde gelen demir çelik üreticileri arasında yer aldıklarını ifade eden Özlem Bakırel, Şirket’in bugünkü konumunu şu sözlerle özetledi:“İzmir ve Denizli'de bulunan 7 üretim tesisimizde, 1.350'nin üzerinde çalışanımızla yıllık toplam 2,5 milyon ton üretim kapasitesine sahibiz. Yıllık 1,2 milyon ton kapasiteli çelikhanemiz, 600 bin ton kapasiteli filmaşin ve inşaat demiri üretim tesisimiz ile toplam 700 bin ton kapasiteli profil üretim tesislerimiz; hava ayrıştırma, karbon üretim tesislerimiz ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızla entegre bir üretim altyapısı oluşturuyor. En önemli avantajlarımızdan biri, ana hammaddemiz olan kütük demiri kendi çelikhanemizde üretebilmemiz. Böylece inşaat demiri, filmaşin ve profil üretiminde ihtiyaç duyduğumuz yarı mamulü dışarıdan tedarik etmiyoruz. Tedarik zincirimizi daha etkin yönetirken maliyet ve arz güvenliği açısından önemli bir rekabet avantajı elde ediyoruz. Özellikle hammadde piyasalarındaki dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde bu entegre yapı, operasyonel esnekliğimizi ve üretim sürekliliğimizi destekliyor. Kütük demir, filmaşin, inşaat demiri, yapısal ve ticari çelik profiller başta olmak üzere 10 bin farklı ürüne ulaşan geniş bir üretim kabiliyetine sahibiz. Ar-Ge merkezimiz, güçlü kalite kontrol altyapımız ve uluslararası standartlardaki sertifikalarımız sayesinde inşaat, otomotiv, enerji, makine ve çelik konstrüksiyon başta olmak üzere birçok sektörün ihtiyaçlarına yönelik katma değerli üretim gerçekleştiriyoruz. Bugün Türkiye'nin en büyük 111'inci sanayi kuruluşu, Ege Bölgesi'nin ise 9'uncu büyük sanayi şirketi olarak üretim gücümüzü ve rekabetçiliğimizi sürekli geliştirmeye devam ediyoruz.”

“Artık rekabeti ürün çeşitliliği, teknoloji, kalite ve sürdürülebilirlik belirliyor”

Demir-çelik sektörünün son yıllarda Çin kaynaklı arz fazlası, düşük fiyatlı ihracat politikaları, artan enerji ve hammadde maliyetleri, korumacılık önlemleri ile Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) gibi etkenler nedeniyle yoğun bir rekabet ortamından geçtiğini belirten Özlem Bakırel, bu süreçte sürdürülebilir büyümenin fiyat rekabetinden değil, katma değerli üretimden geçtiğinin altını çizdi. Bakırel, "Bugün rekabet avantajını belirleyen unsurlar, ürün çeşitliliği, teknoloji, kalite, sürdürülebilirlik ve müşteriye özel çözümler sunabilme kabiliyeti haline geldi. Biz de Kardemir Çelik olarak stratejimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Ar-Ge yatırımlarımız, yenilenebilir enerji projelerimiz, düşük karbonlu üretim teknolojilerimiz ve yüksek katma değerli ürünlere odaklanan üretim anlayışımızla küresel pazarlardaki rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin en büyük 159'uncu ihracatçısı olarak 30 yılı aşkın ihracat tecrübemizi coğrafi çeşitlilik, ürün bazlı uzmanlaşma ve uzun vadeli iş ortaklıklarıyla destekliyoruz. Özellikle Avrupa, ABD, Kuzey Afrika ve gelişmekte olan pazarlarda daha güçlü bir konumlanma için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni pazar stratejimizi her ülkeye aynı ürünü sunmak yerine, her pazarın teknik ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmek üzerine kuruyoruz. İzmir Aliağa Bozköy'de yatırımını sürdürdüğümüz büyük ebat profil hadde tesisimizin devreye girmesiyle katma değerli ürün çeşitliliğimiz artarken, üretim kapasitemiz daha da güçlenecek. Bu yatırımın katkısıyla ihracatımızda yaklaşık yüzde 25 büyüme öngörüyoruz. Esnek üretim kabiliyetimiz, uluslararası kalite sertifikalarımız ve 100'ü aşkın ülkeye uzanan ihracat ağımız sayesinde küresel pazarlarda sürdürülebilir büyümemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diye ifade etti.

“Yenilenebilir enerji gücümüzü 71,9 MW’a çıkarmayı hedefliyoruz”

Türkiye'de elektrik tüketimi ve karbon salınımı düşük olan demir çelik fabrikalarından biri olarak öne çıktıklarını vurgulayan Bakırel, şöyle konuştu: "Çevreye duyarlı üretim teknolojilerine ve sistemlerine yaptığımız yatırımlar sayesinde hem maliyet avantajı hem de uluslararası rekabette avantaj sağlıyoruz. İzmir Aliağa'da yer alan çelikhanemiz Türkiye'de alanında en yeni teknolojiye sahip üretim tesislerinden bir olma özelliğine sahip. Atık gaz ile ısıtılan ve sürekli besleme mekanizmasına sahip FESCON sistemimizle enerji tasarrufunda iddialıyız. Diğer ark ocaklarından 100 kwh/ton daha düşük enerji kullanıyoruz. Tamamı kapalı hurda şarj sistemi sayesinde toz salınımını düşürüyoruz.

19,7 MW’lık RES, 4 MW’lık GES santralimiz ve haddehane tav fırını bacasındaki atık ısıyı geri kazanarak 1 MW elektrik üreten ORC sistemimiz sayesinde yenilenebilir enerji üretim gücümüz bugün 24,7 MW seviyesine ulaştı. Önümüzdeki dönemde toplam kurulu gücümüzü 71,9 MW’a çıkaracak GES, RES ve atık ısı geri kazanım projelerini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda İzmir Hacı Ömerli’de 1,60 MW GES ve 3,60 MW büyüklüğünde RES yatırım planımız bulunuyor. Ayrıca Muş Bulanık’ta 9,5 MW büyüklüğünde ve Van Özalp Dibekli’de 23,50 MW GES yatırımımız yer alıyor. Bozyaka RES projesi kapsamında ise 9 MW büyüklüğünde hibrit GES yatırımı yer alıyor.”

Ar-Ge ve inovasyon rekabet gücünü artırıyor

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına da devam ettiklerini belirten Bakırel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezlerinde yeni çelik kalitelerinin geliştirilmesi, yüksek katma değerli ve çevre dostu ürünlerin tasarlanması, üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesi ve yeşil çelik teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Ar-Ge faaliyetleriyle hem rekabet güçlerini artırdıklarını hem de uluslararası pazarlarda giderek önem kazanan çevresel düzenlemelere uyumlu bir üretim modeli oluşturduklarını ifade eden Bakırel, "Önümüzdeki dönemde de Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımızı artırmayı, yüksek katma değerli ve özel nitelikli çelik ürünleri geliştirmeyi, dijitalleşme ve otomasyon uygulamalarını üretim süreçlerimizin tamamına yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz. Teknoloji, altyapı ve tesis yatırımlarımızı kalite odaklı üretim anlayışımızla destekliyoruz. Bu sayede hem yurt içindeki hem de küresel pazarlardaki müşterilerimize güvenilir, yüksek kaliteli ve uluslararası standartlara uygun ürünler sunmaya devam ediyoruz” dedi.

“Hedefimiz sürdürülebilir ve katma değerli büyüme”

Şirket’in finansal performansına ilişkin de bilgi veren Bakırel, “2025 yılında yaklaşık 1,8 milyon ton üretim gerçekleştirdik. Ciromuzu ise yüzde 13 artırarak 23 milyar TL seviyesine taşıdık. 2026’nın ilk çeyreğinde 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %8 ciro artışı sağladık. Aynı dönemde yurt dışı satışlarımızın payı ise %58 oldu. 2026 yılı büyüme hedeflerimizin merkezinde üretim kapasitemizi artırmaya yönelik yatırımlarımız ve katma değeri yüksek ürünlere odaklanan satış stratejimiz yer alıyor. Bu sayede hem iç pazardaki satışlarımızı hem de ihracat performansımızı güçlendirerek ciromuzu bir önceki yıla göre yüzde 20 ila 30 arasında artırmayı hedefliyoruz. Halka arzla birlikte elde edeceğimiz finansal güç, yatırımlarımızı hızlandırırken, yüksek katma değerli üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimizi de destekleyecek. Amacımız, sürdürülebilir üretim anlayışımız ve güçlü Ar-Ge altyapımızla küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmak” dedi.