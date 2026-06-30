Kardemir Çelik, Türkiye'nin en büyük 159'uncu ihracatçısı oldu

Yarım asrı aşkın üretim tecrübesini ihracat gücüyle birleştiren Kardemir Çelik, bugün 100’den fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla Türkiye ekonomisine katma değer sağlamayı sürdürüyor. Küresel pazarlardaki konumunu her geçen yıl daha da güçlendiren Kardemir Çelik, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırmasına göre 159’uncu sırada konumlandı. Şirket, 189,9 milyon dolarlık ihracatıyla çelik sektörünün ise en büyük 18’inci ihracatçısı oldu.

"İhracatta sürdürülebilir büyümeye odaklanıyoruz"

Elde edilen başarının uzun yıllardır kararlılıkla uygulanan ihracat stratejisinin bir sonucu olduğunu belirten Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, "Türkiye’nin en büyük ihracatçıları arasında yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Üretim kalitemiz, müşterilerimizle kurduğumuz uzun soluklu iş birlikleri ve ihracat odaklı büyüme anlayışımız sayesinde küresel pazarlardaki başarımızı her geçen yıl daha da güçlendiriyoruz. Rekabet gücümüzü artıracak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken, yüksek katma değerli ürünlere odaklanarak ihracatta sürdürülebilir büyümemizi kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Katma değerli üretim ve yeni yatırımlarla büyümesini sürdürüyor

Kardemir Çelik, üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik yatırımlarının yanı sıra, enerji verimliliği, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir üretim uygulamalarına da yatırım yapmayı sürdürüyor. Özellikle Aliağa Bozköy'de devam eden yeni büyük ebat profil hadde tesisi yatırımıyla ürün gamını genişletmeyi hedefleyen şirket, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü daha da artırmayı amaçlıyor.