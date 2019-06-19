0553 313 94 23

Kardelenler plastik kapak topluyor engelleri aşıyor

Ardahan’da Kardelen Anaokolu tarafından başlatılan Plastik Kapak Toplama kampanyasına Ardahan Emniyet müdürlüğü de destek verdi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:30
Kardelenler plastik kapak topluyor engelleri aşıyor

Ardahan’da Kardelen Anaokolu tarafından başlatılan Plastik Kapak Toplama kampanyasına Ardahan Emniyet müdürlüğü de destek verdi.


Ardahan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü Ekipleri yaşamlarını engelli şekilde sürdüren vatandaşları hatırlamak ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak için Kardelen Anaokolu Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu “Kardelenler Plastik Kapak Topluyor Engelleri Aşıyor” isimli projeye destek olmak amacı ile Emniyet Müdürlüğünde toplanan plastik kapakları okul yönetimine teslim etti.


Kardelen Anaokolu tarafından başlatılan ve Ardahan Emniyet Müdürlüğü’nün desteklediği kampanyada toplanan plastik kapakların geri dönüşüme kazandırmakla çevreye de katkı sağlanmakta.


Söz konusu çevresel proje doğrultusunda toplanan kapaklardan sağlanan gelirle ise engelli vatandaşlara destek yapılmaktadır.Kardelen Anaokolu tarafından kapaklardan elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye gibi ihtiyaçların karşılanmasını amaçlanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kolik bebekleri sakinleştirmenin 7 yöntemi
    1. Kolik bebekleri sakinleştirmenin 7..
    2. Lezzeti doğal, hedefi global
    3. Almaz-Antey’in eski yöneticisi..
    4. Falezlerden düşen genci polis kurtardı
    5. Gri listedeki DHKP/C'li teröriste ağır..
    6. Karlıova’da temizlik seferberliği, 5..
    7. Borsa, güne düşüşle başladı
    8. Sağlık ekiplerinin 17 yaşındaki genci..
    9. FETÖ’nün sözde Erciş imamı tutuklandı
    10. Dolar/TL, 5,8575 seviyesinde işlem..
    11. Serinlemek için göle giren askerden..
    12. Bayan avukatın koruma talebi haklı..
    13. Gençlik ve Spor eski bakanı Çağatay..
    14. Urartu Göz’e ilgi her geçen gün artıyor
    15. Yüz ve boyun sarkmasına dikkat
    16. Aksaray’da 200 bin dekar arazide 30..
    17. Beykozlu çiftçiler verimli sulamaya..
    18. Kılıçdaroğlu'ndan "Araklı" paylaşımı
    19. (Özel)Yüzde 85’i tamamlanan Çamlıca..
    20. Tahrikçi Demirtaş’tan İmamoğlu’na..
    21. (Özel) Karganın çorba içme çabası..
    22. TESK Genel Başkanı Palandöken: “İnşaat..
    23. Süleyman Soylu'dan Trabzon’daki sel..
    24. Basra’daki ExxonMobil şirketine..
    25. Neslim Güngen en quality girişimci iş..
    26. ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık..
    27. Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı firma..
    28. Kent Konseyinde Burak Taştan güven..
    29. Sayıştay’dan İmamoğlu’na yalanlama
    30. Basra'da petrol şirketine füze..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz