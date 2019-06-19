Ardahan’da Kardelen Anaokolu tarafından başlatılan Plastik Kapak Toplama kampanyasına Ardahan Emniyet müdürlüğü de destek verdi.

Ardahan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü Ekipleri yaşamlarını engelli şekilde sürdüren vatandaşları hatırlamak ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak için Kardelen Anaokolu Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu “Kardelenler Plastik Kapak Topluyor Engelleri Aşıyor” isimli projeye destek olmak amacı ile Emniyet Müdürlüğünde toplanan plastik kapakları okul yönetimine teslim etti.

Kardelen Anaokolu tarafından başlatılan ve Ardahan Emniyet Müdürlüğü’nün desteklediği kampanyada toplanan plastik kapakların geri dönüşüme kazandırmakla çevreye de katkı sağlanmakta.

Söz konusu çevresel proje doğrultusunda toplanan kapaklardan sağlanan gelirle ise engelli vatandaşlara destek yapılmaktadır.Kardelen Anaokolu tarafından kapaklardan elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye gibi ihtiyaçların karşılanmasını amaçlanıyor.