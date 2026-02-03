  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Epstein dosyasında insan taciri Türk avukat! Sıcak saatler yaşanıyor... Türk savaş uçakları havalandı! Operasyon an meselesi Lağım patladı her yerden pislik akıyor Yahudilere her yerde takip! Soykırım destekçilerine tutuklama kararı İsrail Cumhurbaşkanı ülkeyi ziyaret edecekti: Duyarlı siyasetçiler harekete geçti Sapık Epstein’in Rockfeller itirafı gündem oldu: İllüminati benzeri üçlü yapı! Yeşilçam’ın tecavüzcü Coşkun’undan farkı yok! Prensesin oğlu gözaltına alındı Allah'a şükürler olsun! Çanakkale'den sevindiren haber Başkan Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti Bu da CHP’nin Epstein dosyası! Halkın parasıyla fuhuş yapmışlar
Gündem Karda mahsur kalanlar kurtarıldı
Gündem

Karda mahsur kalanlar kurtarıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Karda mahsur kalanlar kurtarıldı

Muş'ta kar nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalanlar ekiplerin 1,5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı

Muş'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan yaklaşık 50 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Merkeze bağlı Bostankent grup köy yolunda, yaklaşık 50 kişinin bulunduğu araçlar bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle ilerleyemedi.

 

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yol açıldı

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yolu açarak araçların ilerlemesini sağladı.

İş makinesi operatörü Mahsum Yıldız, kardan dolayı yolda kalanların kurtarılması için çalışma başlattıklarını belirtti.

Yıldız, "Yolu açarak araçların geçmesini sağladık. Bölgede çalışmalarımız sürecek." dedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi! İşte kar yağışının olacağı iller
İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi! İşte kar yağışının olacağı iller

Aktüel

İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi! İşte kar yağışının olacağı iller

Pakistan'da kar yağışı felakete dönüştü: Çığ ve buzlanma 11 can aldı!
Pakistan'da kar yağışı felakete dönüştü: Çığ ve buzlanma 11 can aldı!

Dünya

Pakistan'da kar yağışı felakete dönüştü: Çığ ve buzlanma 11 can aldı!

AKOM İstanbul’u uyardı: Kar yağışı geliyor, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
AKOM İstanbul’u uyardı: Kar yağışı geliyor, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Yerel

AKOM İstanbul’u uyardı: Kar yağışı geliyor, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Aman dikkat! Kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı
Aman dikkat! Kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı

Gündem

Aman dikkat! Kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23