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Karda mahsur kalan bekçi 22 saat sonra kurtarıldı

Kütahya'nın Emet ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Küreci köyünde özel firma tarafından işletilen demir ocağında mahsur kalan gece bekçisi, Emet Özel İdaresi'ne ait iş makinelerinin karla kaplı yolları açmasıyla kurtarılarak evine getirildi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 18:55
Karda mahsur kalan bekçi 22 saat sonra kurtarıldı

Kütahya'nın Emet ilçesindeki maden ocağında bekçilik yapan İsmail Akcan ( 51), yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldığı konteynerden 22 saat sonra jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Emet'e 13 kilometre uzaklıktaki Küreci köyünde özel firma tarafından işletilen demir ocağında bekçi olarak çalışan İsmail Akcan, yoğun kar yağışı nedeniyle konteynerde mahsur kaldı. Dün, saat 18.00 sıralarında jandarmayı arayarak yardım isteyen Akcan için ekipler seferber oldu. Emet Özel İdaresi'ne ait iş makineleri köye kadar olan ve 1 metreyi bulan karla kaplı yolu açtı. Daha sonra ise Emet Belediyesi'nden iş makinesi desteği istendi. Gelen iş makineleri de jandarma ekipleriyle birlikte maden ocağına giden yolu da açarak, 22 saat sonra, bugün saat 16.00 sıralarında İsmail Akcan'ın bulunduğu bölgeye ulaştı. Akcan, jandarma aracına bindirilerek, köye getirildi.



Soğuk hava ve tipiye rağmen birkaç defa köye inmeye çalıştığını ve her defasında dönerek konteynere sığındığını anlatan İsmail Akcan, "Maden ocağı kış aylarında kapalı. Ben de burada bekçilik yapıyorum. Dünden beri buradayım. Köye inmeye çalıştım, tipiden gelemedim. Gece aşırı soğuk. Ne yapsam ısınamadım. Jandarmamızı aradım. Sağ olsunlar, gelerek beni kurtardılar. Jandarmamızdan da, Belediyemizden de Allah razı olsun" dedi.



Köy sakinlerinden Ahmet Topal ise "Özel İdare ekiplerimiz köye gelerek maden ocağına ulaşmaya çalıştılar. Ancak yoğun kardan greyder genelde askıda kaldı, ileri gidemedi. Bugün de jandarmamız ve Belediye kepçesi gelerek ocağa ulaştılar. Bekçi kardeşimizi kurtardılar" diye konuştu.

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca ise jandarmadan aldıkları ihbar üzerine ilçede karla mücadele veren ekiplerden bir kısmını Küreci köyüne gönderdiklerini ve kurtarılan bekçinin herhangi bir sağlık probleminin olmadığını söyledi.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 18:55
  1. Kütahya
  2. Emet ilçesi
  3. karda mahsur kalan bekçi
  4. kurtarma operasyonu
  5. İsmail Akcan

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