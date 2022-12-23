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Yerel Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam öldü
Yerel

Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 20:13:00 -
Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam öldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı yaşlı çifti birbirinden ayırdı. Karbonmonoksit zehirlenmesinde yaşlı adam hayatını kaybederken eşi ağır yaralandı.

Olay, Kavaklı Mahallesi 2417 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Ertaş (69) ve eşi Adile Ertaş'tan (68) haber alamayan yakınları eve geldiğinde, yaşlı çifti odada hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Çiftin yakınları durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erol Ertaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Eşi Adile Ertaş ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Adile Ertaş'ın hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

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