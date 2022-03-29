Karbonatın cilde 5 mükemmel faydası! Karbonatla yapılan maske tarifleri

Karbonat aslında kimyasal bir madde sayılmaktadır. Asit ve bazların bir tür bileşimi ile oluşan tuzdur. Görüntü olarak da tuza benzeyen karbonatın tadı yok denilebilir. Bilinmeyen pek çok faydası bulunur ve aslında her evde bulunması gereken ekonomik ve çok amaçlı bir malzemedir.

Karbonatın cilde faydaları

1. Cildi parlatır

Parlak cilt sağlıklı ve genç bir cildin işaretidir ve elde edilmesi kolay değildir. Sağlıklı beslenmiyorsanız, kusursuz bir cilt bakım rutininiz olmalı ve günde en az 8 saat uyumalısınız. Ancak, doğal bileşenler içeren bir güzellik tarifinden yardım alabilirsiniz. Bu tarif karbonat ve portakal suyu içeriyor ve cildin kollajenini arttırmaya ve kirlerden arındırmaya yardımcı oluyor. Portakal, cildinize doğal bir parlaklık katan C vitamini içerirken, karbonat ölü cilt hücrelerinin oluşturduğu tabakayı yok ederek cildi nazikçe temizler.

Nasıl uygulanır?

Bir yemek kaşığı karbonat ve iki katı kadar taze sıkılmış portakal suyunu karıştırın. Yüzünüzü yıkayın ve elde ettiğiniz karışımı yüzünüze ve boynunuza uygulayın. 15 dakika kurumasını bekleyin. Islak bir pamuklu ped kullanarak silin ve ardından kalıntıları gidermek için yüzünüze ve boynunuza soğuk su serpin. Cildinizin parlaklığını arttırmak için uygulamayı haftada bir kez yapın.

2. Sivilceleri yok eder

Karbonatın hafif peeling özelliği, onu sivilceleri yok etme konusunda harika bir madde yapar. Karbonat sivilcelerin kurumasını ve anti-bakteriyel özelliği ile cildinizin yıpranmasını önler. Aktif sivilceniz varsa bu tarifi deneyin, ancak cildiniz tepki veriyorsa kullanımı durdurun.

Nasıl uygulanır?

Bir çay kaşığı karbonatı bir miktar su ile karıştırarak bir macun yapın. Yüzünüzü yıkayın ve sivilcenin üzerine macunu uygulayın. (Siyah noktalar için de kullanabilirsiniz.) 2-3 dakika beklettikten sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Bu işlem gözenekleri açtığından, yüzünüze bir buz küpünü hafifçe sürün veya kapatmak için bir toner uygulayın ve cildinizi kurulayın. İşlemden sonra cildiniz kurursa, hafif bir nemlendirici uygulayın. Sivilcelerde gözle görülür bir azalma görmek için bu macunu haftada iki kez uygulayın.

3. Cilt lekelerini azaltır

Cilt lekeleri ile başınız dertte mi? Karbonat onları hafifletmek için kurtarıcınız olabilir. Karbonat, ciltteki lekeleri ağartma özelliğine sahiptir. Ancak tek başına karbonat uygulamak sert bir etki yapacağından, cilt uygulamasına uygun hale getirmek için başka bir doğal bileşenle karıştırmamız gerekiyor. Bu tarifte karbonatın yanına bir başka doğal ağartma maddesi olan limon suyu ekliyoruz.

Nasıl uygulanır?

Bir kaseye, bir çay kaşığı karbonat ve yarım limon suyu ekleyin. Kalın bir macun elde etmek için iyi karıştırın. Cildinizi yıkayın ve hafif nemliyken macunu uygulayın. Birkaç dakika beklettikten sonra önce ılık suyla, daha sonra soğuk suyla nazikçe yıkayın. Temiz bir havlu ile kurutun ve SPF’li (güneşten koruma etkisi olan) bir nemlendirici uygulayın. Limon suyu uygulamasından sonra güneşe maruz kalırsanız, cildiniz koyulaşabilir. Bu nedenle uygulamayı gece yapmayı tercin edin. Uygulamanın etkili olabilmesi için haftada bir veya iki kez yapın.

4. Siyah noktaları giderir

Yağlı bir cildiniz varsa, yüzünüz sivilce ve siyah noktalar oluşmasına meyillidir. Büyük gözenekleriniz varsa, bu sorunların ortaya çıkması daha da muhtemeldir. Kabartma tozu, cildinizin gözenekleri kapatıp bu sorunu en aza indirmeye yardımcı olabilir.

Nasıl uygulanır?

Bir yemek kaşığı karbonatı bir sprey şişesine ekleyin. Şişeyi suyla doldurun ve karıştırmak için iyice sallayın. Yüzünüzü yıkayın ve bir havluyla silin. Ardından karışımı yüzünüze püskürtün ve cildinizi bu şekilde bırakın. Bu işlem gözeneklerin kapanmasına yardımcı olacaktır. Karışımı buzdolabında saklayabilirsiniz. Uygulamayı günlük cilt temizliği rutininizin bir parçası haline getirin. Bu doğal toneri kullandıktan sonra yüzünüze nemlendirici uygulayabilirsiniz.

5. Ölü cilt hücrelerini temizler

Yüzümüzü düzenli olarak yıkasak da, kirlerin cildimize işlemesine engel olamayız. Bu küçük parçacıkları temizlemek için, gözenekleri temizleyen daha etkili bir temizleyiciye ihtiyacımız var. Karbonat, kirleri temizleyerek ölü cilt hücrelerinin soyulmasına yardımcı olur.

Nasıl uygulanır?

Bir yemek kaşığı karbonat ve yarım yemek kaşığı suyu taneli bir macun elde edene kadar karıştırın. Yüzünüzü yıkadıktan sonra, macunu göz çevrelerinden kaçınarak dairesel hareketlerle cildinize uygulayın. 2-3 dakika beklettikten sonra yüzünüzü normal suyla yıkayın ve kurutun. Cildinizin tahriş olmasını önlemek için nemlendirici uygulayın. Bu uygulama yağlı ciltlerde en iyi sonucu verirken, kuru ve hassas ciltler için uygun değildir. Cildinizin taze görünmesini sağlamak için uygulamayı haftada bir kez yapın.

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