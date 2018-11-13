Karbonatı balla karıştırırsanız...

Karbonhidrat zarar, karbonnat ise yarar. Meyve, sebze, süt, kuru yemiş, bakliyatlar doğal karbonhidratlı besin maddeleridir. Doğal karbonhidrattan zarar gelmez. Ama üretim maksadıyla sanayide kullanılan karbonhidratlar, özellikle şekerlemeler zararlıdır. Un ve unlu gıdaların yüzde 80'i karborhidrat içerir. Onlardan da uzak durmak gerekir.

E, gelelim karbonata.. Herkesin mutfağında bulunan karbonat vücudu kansere karşı nasıl koruyor? Karbonat karserin en sevdiği şeyi yani şekeri yani karbonhidratı yem olarak kullanıp, kanserle savaşır! Bunun için balla kurduğu ittifak bir harika olaydır.

Hemen anlatalım...

Kanser hücreleri şekeri yani dedik ya karbonhidratı sever. Bal ile karbon karışımı "şekere aç" kanser hücrelerini hedef alır.

Şekere aç kanser hücreleri normalden 15 kat daha hızlı glikoz tüketimi için çaba gösterir. Karbonat, şeker bakımından zengin ve sağlıklı bal ile karıştırıldığında, bu hücrelere gizlice karbonat sokar. Bu durumu hücrelere giren "Truva Atı"na benzetebiliriz. Alkali kabartma tozu olan karbonat kanserli hücreleri infaz edip bu hücrelerin normale dönmesini sağlar.

Veya, kanserli hücreyi öldüren hızlı bir pH değişimine sebep olarak alkali bir etkiye sahip olur.

Alkalileştirici şok dalgası, kanser hücrelerine oksijen alarak tolere edemeyecekleri kadar oksijen sağlar. Böylece kanser hücresinin büyümesine yol açan şeker hücreye girmeden engellenir ve etkisiz hale getirilir.

Nasıl yapacaksınız?

Gayet basit. İşte bu ev yapımı mucizevi karışımın tarifi:

Karbonat ve balı karıştıracaksınız.

Her 1 tatlı kaşığı karbonat için 1 yemek kaşığı bal kullanın.



4 yemek kaşığı bal ve 4 tatlı kaşığı karbonatı karıştırın. Bu size bir hafta kadar yeterli olacaktır. Karışımı buzdolabında saklamayın!

En fazla 1-2 ay boyunca bu karışımdan günde 1 tatlı kaşığı tüketin.

Karışımı yemek saatlerinden önce almamaya dikkat edin. Bu terapi süresinde diyetinizi değiştirmeli; kırmızı eti azaltarak şeker ve un tüketiminize son vermelisiniz.

KARBONAT CİLDİNİZİ DE TAZELER

Hanımlar ciltlerinin bakımına meraklıdır. Piyasada pürüzsüz ciltler için bir çok pahalı ürün de bulunuyor fakat hiçbirinin işe yaradığını söyleyemeyiz. Üstelik bunlar sanayi kimyasallarıdır.

EVDE HAZIRLAYIN

Yoğurt karbonat ikilisinin karışımı ise evinizde kolayca hazırlayabileceğiz bitkisel bir yöntemdir.

1 tatlı kaşığı yoğurt (susuz olması gerekiyor),

1/2 çay kaşığı karbonat,

3 damla elma sirkesi,

3 damla bal.. Bütün malzeme bundan ibaret.

Bir kabın içerisinde bütün bunları güzelce karıştırın.



Yoğurt, sirke, bal ve karbonat bir araya gelince biraz kabaracaktır. Bu normal bir durumdur.

Hazırladığınız bu karışımı ellerinize veya yüzünüze, gözleriniz hariç her yere sürün. 30 dakika kadar bekleyin.



Kurumaya başlayınca bol su ile yıkayın.

Cildiniz nemlenecek, beyazlanacak ve üzerindeki lekelerin görünümünü azaltacaktır.

Bu işlemi haftada 1 kere uygulayın. Farkı siz de gözlerinizle göreceksiniz.