Karbonat kullanın ve 10 yaş gençleşin: Acil müdahale için karbonat tedavisi! Bakın sorunu çözülecek
Cildimizi daha genç göstermek amacıyla bir sürü kozmetik ürün kullanıyoruz. Erken yaşlanma, siyah noktalar, sivilce ve lekeler hayatımızı çekilmez hale getiriyor ve bu sorunlardan kurtulmak oldukça pahalıya patlıyor ayrıca, istenilen etkiyi de göstermiyor.
Neyse ki, doğa imdadımıza her zaman olduğu gibi koşuyor ve bu derdimize de çare oluyor. Karbonat cildinizdeki yağı emer, bunun yanında anti mikrobik özellikleri sayesinde gözeneklerinizi derinlemesine temizler. Eğer cildiniz kuru ise, bu yöntem cildinizi aşındırabilir, ancak orta yağlı veya çok yağlı bir cildiniz var ise bu yöntem tam size göre. Karbonat ile balı karıştırarak yüzünüze masaj yaparak uygulayın ve siyah noktalardan kurtulun.
Daha etkili bir tedavi için önereceğimiz tedavinin tarifi şöyle:
1 yemek kaşığı Karbonat
1 çay kaşığı Elma sirkesi
Yarım limon
1 yemek kaşığı Bal
Yarım bardak su
Hazırlanışı
Limonu yarım bardak suyun üzerine sıkın ve diğer malzemeleri de ekleyin. İyice karıştırın ve yüzünüze uygulayıp uyuyun. Sabah soğuk suyla durulayın. İlk günden etkileri fark edeceksiniz. İlk ayın sonunda cildinizdeki değişime siz bile inanamayacaksınız.
Bu tedavinin size faydaları ne olacak:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gözeneklerinizi küçültür
Cildinizi parlatır
Cildi nemlendirir
Cildinizi pürüzsüz hale getirir ve yumuşatır
Cildinizi temizler
Yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar
Kırışıklıkları azaltır
Kullandığınız sürece bu tedavi sizi olduğunuzdan en az 10 yaş gençleştirecek.
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