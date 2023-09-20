Karbonat ile 10 yaş genç görünün! Dikkat çeken detay: Artık yalnızca karbonat bile yetecek! Tek seferde
Göz altlarımız genellikle yaşımızı ele verir ve tekrar gergin hale getirmesi oldukça zordur. Tabi ki zor olmasının sebebi doğal yöntemlere başvurmamanızdan kaynaklanıyor desek yalan söylemiş olmayız.
Doğa bize ihtiyacımız olan her şeyi sağlıyor. Sadece nereye bakacağımızı bilmemiz yetiyor. Bu içeriğimizde sizlere göz altlarınızdaki kırışıklıklardan sadece karbonat ve doğal papatya çayı kullanarak nasıl kurtulacağınızı anlatacağız.
Yüzlerce lira verdiğiniz kozmetik ürünlerin arkasını okuyun ve mutlaka sodyum bikarbonat yazısını içindekiler bölümünde göreceksiniz.
İşte ihtiyacınız olan malzemeler
1 bardak sıcak papatya çayı
1 yemek kaşığı karbonat
Uygulanışı
İçilme sıcaklığındaki papatya çayı ile karbonatı karıştırın ve içine iki parça pamuk koyarak karışımı emmesini sağlayın. Karışım pamuklar tarafından emildiğinde pamukları çıkarın ve gözlerinizin üzerine koyun ve 15 dakika bekletin.
Ardından yüzünüzü yıkayın ve nemlendirici bir krem sürün. Eğer krem kullanmak istemiyorsanız hindistanceviz yağı da aynı işi görecektir. Düzenli bir şekilde uygulayın ve sonuçları kendi gözlerinizle görün.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kadın - Aile
Soğanı yıllarca yanlış tüketmişiz! Bütün vitaminleri kayboluyor: Bir sürü söylenti çıkmıştı acı gerçek böyle
Kadın - Aile
Sumak çayı nasıl yapılır? Kötü koku için destek veren besin ilaca denk geliyor! İşte benzeri görülmemiş etki
Kadın - Aile
Hurma çekirdeği tozu ne işe yarar? Beklenenden daha çok protein var! Duyan hayran kalıyor