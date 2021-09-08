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Dünya Karbon toplantısında dev anlaşma
Dünya

Karbon toplantısında dev anlaşma

3 Eylül - 4 Eylül tarihleri arasında Kuzey Çin’in Shanxi eyaletinin başkenti Taiyuan’da düzenlenen enerji ve düşük karbonlu kalkınma konulu uluslararası bir forumda, yaklaşık 7,6 milyar dolar değerinde yirmi üç büyük proje imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 17:04:00 -
Karbon toplantısında dev anlaşma

 Yeni Akit  Ankara 

Organizatörlerin yaptığı açıklamaya göre, gelişmiş ekipman üretimi, yeni nesil bilgi teknolojisi, yeni enerji, enerji tasarrufu ve çevre koruma, biyotıp ve diğer endüstriyel alanları kapsayan anlaşmalar arasında dört çerçeve işbirliği anlaşması ve 19 yatırım projesi yer alıyor.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirildi

İki günlük etkinliğe yabancı politikacılar, Birleşmiş Milletler ajansları ve uluslararası kuruluşlardan yetkililer, Çin’deki yabancı büyükelçiler ve önde gelen küresel enerji şirketlerinin başkanları dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 300 konuk katıldı. İlki 2016 yılında düzenlenen etkinlik salgın nedeniyle kesintiye uğramıştı ancak bu yıl dördüncüsü hayata geçirildi.

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