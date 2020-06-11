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Aktüel

Karayolunda oluşan su birikintisi kazaya neden oldu

Kastamonu karayolunda oluşan su birikintisi kazaya neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 20:23:53 -
Karayolunda oluşan su birikintisi kazaya neden oldu

Kastamonu karayolunda oluşan su birikintisi kazaya neden oldu.


Edinilen bilgiye göre Daday’dan Kastamonu’ya giden Kadir S. (26) yönetimindeki 78 AU 991 plakalı araç eski Cezaevi yolunda karşı yönden gelen İlker B.(39) yönetimindeki 37 BH 533 plakalı araca yolda oluşan su birikintisi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek çarptı. Kaza da yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza sonucu karayoluna savrulan araba parçaları ve araçlar Belediye’ye ait iş makinesi ile kaldırılarak temizlendi.

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