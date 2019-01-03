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Karayolunda can pazarı! 'Dayı aman uyumayasın'

Yoğun kar yağışı sonrası Malatya-Kayseri karayolunda buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Vatandaşlar kazaya karışan sürücülerin hayatta kalması için yoğun çaba sarf etti.

03 Ocak 2019 Perşembe 14:14
Karayolunda can pazarı! 'Dayı aman uyumayasın'

 Malatya-Kayseri karayolu Sarıhacı mevkiinde sabah erken saatlerde yaşanan kazada, Ankara istikametinden Malatya'ya giden Murat Biçer yönetimindeki 34 AE 3136 plakalı bir kargo firmasına ait kamyon, yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak karşı şeritte ilerleyen Nuh Enes Rutbil yönetimindeki 44 DJ 644 plakalı bir lojistik firmasına ait TIR ile çarpıştı. 

Emniyet kemeri takmayan sürücü yola fırladı

Çarpışmanın ardından emniyet kemeri takılı olan kamyon sürücüsü Murat Biçer araçta sıkışırken, emniyet kemerinin takılı olmadığı tahmin edilen TIR sürücüsü Nuh Enes Rutbil ise ön camdan yola fırladı. Yüzüstü buzlu yola kapaklanan ve yüzü gözü kan içinde kalan TIR sürücüsü bir süre hareketsiz şekilde yerde yattı. 

Kazanın ardından yol uzun süre trafiğe kapanırken, vatandaşlar ise sürücülere yardım etmek için araçlarından indi. Vatandaşlardan biri 112 sağlık ekiplerini ararken diğerleri de yaralılarla konuşarak yardım etmeye çalıştı. 

İnleme sesi ile cevap verebildi

Kamyonda sıkışan sürücü Murat Biçer'in yanına giden vatandaşlar, sürücüyü konuşturarak uyumasını engellemeye çalıştı. Vatandaşlar, "Kaptan. Dayı aman uyumayasın. Uyuma dayı, kendini ayakta tut. Yardım geliyor. Sakın uyuma. Dayı konuşmaya çalış, ismin ne dayı" diyerek, sürücüyü kendinde tutmaya çalıştı. 
Hareketsiz bir şekilde duran sürücü Biçer ise sorulara ve konuşmalara inleme sesi ile cevap verebildi. 

Kanlar içerisinde ayağa kalkmaya çalıştı

Daha sonra yerde yatan TIR sürücüsünün yanına giden vatandaşlar, hareket etmemesi konusunda telkinlerde bulundu. Vatandaşlar, ayağa kalkmaya çalışan kanlar içerisindeki sürücüyü, ""Abi yerde kal. Abi kımıldama" diyerek ikna edebildi. Vatandaşlar, sürücünün üşümemesi için ise kolunun altına plastik tampon parçası, kafasının altına ise kulakları soğuktan korumakta kullanan bant koydu. 

Ekipler kurtardı

Yaralıların uyumaması için de uğraşan vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ambulanslarla iki yaralı da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücülerinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza karışan iki araç yapılan incelemelerin ardından bölgeden kaldırıldı.  Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 14:14
  1. Malatya
  2. Kayseri
  3. Ankara
  4. Nuh Enes Rutbil
  5. Murat Biçer
  6. trafik kazası

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