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Karayollarının kış mesaisi sona erdi

Karayolları 11.

18 Haziran 2019 Salı 10:49
Karayollarının kış mesaisi sona erdi

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş’ta kış mevsimi boyunca 692 personel, 431 iş makinasıyla toplam 3 bin 598 kilometre uzunluğundaki yol ağında yaklaşık 40 bin kilometre karla mücadele çalışması yürüttü.


Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’nün bin 393 kilometresi devlet yolu, 2 bin 205 kilometresi il yolu olmak üzere toplam 3 bin 598 kilometre yol ağı bulunuyor. Kış mevsimin çetin yaşandığı Van, Hakkari, Bitlis ve Muş’ta karla mücadele çalışmaları sona erdi. Karayolları 11 Bölge Müdürlüğü’ne bünyesinde bulunan 3 bin 598 kilometre yolda 692 personel ve 431 iş makinesi ile yürütülen karla mücadele çalışması tamamlandı.


Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, bölge müdürlüğüne bağlı Van, Muş, Hakkari, Bitlis illerinde ve Erciş, Malazgirt, Tatvan, Yüksekova ilçelerinde olmak üzere toplam 8 şube şefliği, 18 bakımevi ile hizmet veriliyor. Özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı ve tipiye maruz kalan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi, 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi, 2 bin 235 rakımlı Kuskunkıran Geçidi, 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi,2100 rakımlı Dilezi Geçidi, bin 820 rakımlı Tasmalı Geçidi, 2 bin 110 rakımlı Haruna Geçidi, bin 900 rakımlı Şapadan Geçişi, bin 800 rakımlı Ortaklar Geçidi, 2 bin 400 rakımlı Ulubeyli Geçidi ile 3 bin 300 Berçelan Geçidinde toplam 14 bin ton tuz ve 19 bin ton tuz agregası kullanıldı. 692 personel, 431 iş makinasıyla toplam 3 bin 598 kilometre uzunluğundaki yol ağında yaklaşık 40 bin kilometre kar ve buzla mücadele çalışmaları 7/24 esasına göre yürütüldü.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:49
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