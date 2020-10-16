Karayolları’ndan köprü geçişi ücreti açıklaması
Karayolları Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden iki yön geçişinde de ücret alındığına ilişkin iddiaları yalanladı.
Dün bazı haber sitelerinden Boğaz köprülerinden iki yönde de ücret alındı haberleri yayınlandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden çift yönde ücret kesilmeye başlandığı iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı.
Sadece tek yönde ücret alınıyor
Açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücreti yalnızca Avrupa - Asya yönünde geçişlerde alınmaktadır. Başka bir uygulama söz konusu değildir; kamuoyuna duyurulur" denildi.