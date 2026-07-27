Karayolları uyardı! O-3 TEM Otoyolu’nda her gece çalışma var

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 27 Temmuz’da hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

O-3 TEM Otoyolu Kınalı Kavşağı -Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma Yolunda (İstanbul İstikameti) üstyapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. Trafik akışı diğer platformdan gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır. (Çalışmalar her gün 20:00 ile 07:00 saatleri arasında yürütülecektir.)

İzmir-Aydın Otoyolu Aydın Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapatılacak olup, 4-5.km.leri arasında sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup, trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacaktır. sağ ve emniyet şeridin onarımları sağlandıktan sonra sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır.27.07.2026-31.07.2026

Anadolu Otoyolunun Kızılcahamam Kavşağı İle Çamlıdere Kavşağı Arası İstanbul istikametinde yapılacak olan üstyapı onarım çalışması nedeniyle O-4/33 - Km: 11+500 - Km: 7+500 Arası İstanbul istikameti trafiğe kapatılacaktır. Çalışma süresince trafik, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacaktır.

TAG Otoyolunun 0-2.km.leri arası Nurdağı Kavşağı-Narlı Kavşağı mevkii Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 16.07.2026-15.11.2026 tarihlerinde Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. km. leri arasında bulunan 20 adet tünel ve güzergahlarında yapılacak olan drenaj sistemleri ve bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 27.07.2026-07.08.2026 tarihleri arası, 08:00-17:30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacaktır.

Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11.km.leri arasında yol yapım çalışması olduğun ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Tokat-Sivas yolunun 29-31.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Afyonkarahisar İl Sn. - Konya Devlet yolunun 10-12.km.leri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümde Konya-Afyonkarahisar istikametinden çift yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır.

Bursa-Yalova-1.Bölge Hududu Yolu Devlet yolunun Yalova-Bursa istikameti 29-31.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak; trafik akışı Bursa- Yalova istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 40-45.km.leri arasında sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.