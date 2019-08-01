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Karayolları Genel Müdürlüğü alım başvuruları KGM atanan adaylarda istenen belgeler neler?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) alımlarına ilişkin atanan adaylardan istenen belgelere ilişkin açıklama yaptı. KGM'nin merkez ve taşra teşkilatı birimlerine atanan adaylardan istenen evraklar açıklandı. KPSS 2019/1 merkezi atama tercih sonuçları çerçevesinde KGM bünyesinde atanan adaylardan başvurularına ilişkin evraklar açıklandı. Peki KGM atanan adaylar için istenen belgeler neler?

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:20
Karayolları Genel Müdürlüğü alım başvuruları KGM atanan adaylarda istenen belgeler neler?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) alımlarına ilişkin atanan adaylardan istenen belgelere ilişkin açıklama yaptı. KGM'nin merkez ve taşra teşkilatı birimlerine atanan adaylardan istenen evraklar açıklandı. KPSS 2019/1 merkezi atama tercih sonuçları çerçevesinde KGM bünyesinde atanan adaylardan başvurularına ilişkin evraklar açıklandı. Peki KGM atanan adaylar için istenen belgeler neler?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) web adresi; "http://www.kgm.gov.tr" üzerinden yayımlanan duyuruda adayların alt kısımda yer alan evrakları ve İlk Atama Başvuru Formu ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formlarını eksiksiz doldurarak 9 Ağustos 2019 tarihinde saat 17:00'a kadar verilen adrese teslim etmeleri talep edilmektedir.

KGM atanan adaylar için istenen belgeler neler?

- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

- Öğrenim Belgesinin (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi) Aslı veya Noter Onaylı Örneği (Okul onaylı öğrenim belgesi geçerli sayılmayacaktır.)

- ÖSYM KPSS Sonuç Belgesi

- ÖSYM KPSS Yerleştirme Belgesi

- Askerlik Durum Belgesi (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak çıktı yeterli olacaktır.)

- Adli Sicil Belgesi (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak çıktı yeterli olacaktır.) 

- Belgelik Fotoğraf (6 adet) (“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” kurallarına uygun) 

- Sağlık Kurulu Raporu (görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığının olmadığına ve yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı sağlık kurulu raporu)

- Yerleştirilen kadro için “Tercih Kılavuzu”nda belirtilen diğer niteliklere ilişkin belgeler

- Yüksek Lisans Diploması
- Ortaöğretim Hazırlık Sınıfı Belgesi
- YDS veya KPDS Belgesi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:20
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