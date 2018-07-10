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Karayolları Genel Müdürlüğü 2018 KGM personel alım şartları ve başvuru tarihi

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen vatandaşların beklediği alımları devam ediyir. ÖSYM’nın yayınladığı KPSS tercih kılavuzuna göre,Kara yolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde çalıştırılmak üzere önlisans ve lisans mezunu 662 personel alımı yapacak. Karayolları Genel Müdürlüğü kgm personel alımı 2018.

10 Temmuz 2018 Salı 13:33
Karayolları Genel Müdürlüğü 2018 KGM personel alım şartları ve başvuru tarihi

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen vatandaşların beklediği alımları devam ediyir. ÖSYM’nın yayınladığı KPSS tercih kılavuzuna göre,Kara yolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde çalıştırılmak üzere önlisans ve lisans mezunu 662 personel alımı yapacak. Karayolları Genel Müdürlüğü kgm personel 2018 alım şartları ve başvuru tarihi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yayımlandı ve KPSS 2018/6 Tercih işlemleri kılavuzuna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesine 662 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Söz konusu KGM başvuruları 10-16 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ÖSYM KPSS 2018 6 tercih kılavuzuna incelemek isteyenler ÖSYM’nin sitesinde ÖSYM KPSS 2018-6 tercih kılavuzuna ulaşabilir.

ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARI

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARI

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 13:33
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