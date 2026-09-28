Karayolları duyurdu! Ankara Çevre Otoyolunun Eskişehir istikameti bir hafta kapalı olacak

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 28 Eylül’de hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte yurt genelinde yol durumu:

Ankara Çevre Otoyolunun O-20/6 Km: 10-11 ve O-20/7 Km: 0+000 - 0+400 Arası (İç Daire) Eskişehir istikameti üstyapı onarımı nedeniyle trafiğe kapatılacaktır. Bahse konu kesim 28.09.2026 — 04.10.2026 tarihleri arasında trafiğe kapatılacak olup çalışmalar süresince trafik Samsun (Dış Daire) istikametinden çift yönlü (2 gidiş 2 geliş) ve kontrollü olarak sağlanacaktır.

Aydın-Denizli Otoyolunun 0-1.km.leri arasında Aydın istikametinde gerçekleştirilecek üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 25.09.2026 tarihinden itibaren gerekli trafik güvenliği tedbirleri alınarak sağ ve orta şeritler araç trafiğine kapatılacak, ulaşım sol şerit üzerinden kontrollü olarak sağlanmaktadır.

O-3 Otoyolu Babaeski Kavşağı – Havsa Kavşağı (Kontrol Kesim No: O-3/06 ve O-3/04) arasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar esnasında, Kuzey yol platformu (Edirne istikameti) kesimler halinde trafiğe kapatılacak olup; trafik diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanacaktır. Çalışmalar 28.09.2026 Pazartesi günü başlayacak olup, 24 saat esasına göre çalışılacaktır.

Kahramanmaraş -Göksun devlet yolunda Maraş Kuzey Çevre yolu-K1 FSK Kavşağı mevkideki üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak verilmektedir.

Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36-37.km.leri arasında 25.09.2026 tarihinden itibaren tünel bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Konya-Ankara Yolunun 36-41 km.leri arasında (Aselsan Kavşağı-Kayacık Mah. arası) ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 -34 km'leri arasında yapılacak olan sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin, trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekmektedir.

Malatya - Kayseri yolunun 8-11.km.leri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Alaca-Zile yolunun 26-32.km.leri arasında 22.09.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.