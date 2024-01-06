Karayipler'deki uçak kazası sonucu ünlü oyuncu Christian Oliver ve iki kızı hayatını kaybetti! Yakın isim duyurdu

Karayipler'de Perşembe günü okyanusa düşen küçük uçakta iki kızıyla birlikte hayatını kaybeden ABD'linin, ünlü Hollywood aktörü olduğu açıklandı. Christian Oliver, George Clooney ve Tom Cruise gibi oyuncularla filmlerde rol almıştı.

Güney Karayip ülkesi St. Vincent ve Grenadinler'in adalarından biri olan Bequia adası açıklarında Perşembe günü meydana gelen Karayipler'deki uçak kazasında, hayatını kaybeden Bequialı pilot Robert Sachs'ın yanı sıra Christian Klepser ve iki kızının hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

YAKIN ARKADAŞI DUYURDU!

Christian Klepser'in sahne ismiyle Christian Oliver adlı ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı. Oliver'ın bir filmde birlikte çalıştığı yönetmen Nick Lyon, oyuncu için paylaştığı mesajında “Huzur içinde uyu arkadaşım” ifadelerini kullandı.