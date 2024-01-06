  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sen ne yaptın böyle Nevşin Mengü! Tüm Türkiye bunu konuşacak

“Kulisçi Abi” öyle yazdı! AK Parti'nin İstanbul adayı Selçuk Bayraktar olacak

'Boykot var, artık satılmıyor' deniyordu! Coca Cola'nın Türkiye hamlesi herkesi kahredecek

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Yeniden Refah’ın İstanbul adayının o olacağı konuşuluyordu! Erbakan'ın damadından şok çıkış! Ağzınız bir karış açık kalacak

Ve Ahmet Hakan, bombayı patlattı! AK Parti’nin İstanbul adayı o! Aksi büyük sürpriz olur

AK Parti'den hop oturup hop kaldıracak bomba vaat! Tüm Türkiye bunu konuşuyor

AK Parti’nin İstanbul adayı için flaş gelişme! O isme adaylığı telefonla bildirildi! Bitti bu iş artık

Dört deprembilimci aynı bölgeye işaret etti! 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz!

Simpsonlar'ın yeni tahmini herkesin uykularını kaçıracak! Geçen bölüm gösterdiler, 'eyvah' dedirtecek
Aktüel Karayipler'deki uçak kazası sonucu ünlü oyuncu Christian Oliver ve iki kızı hayatını kaybetti! Yakın isim duyurdu
Aktüel

Karayipler'deki uçak kazası sonucu ünlü oyuncu Christian Oliver ve iki kızı hayatını kaybetti! Yakın isim duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-01-06 18:00:00 - 2024-01-06 18:02:23
Karayipler'deki uçak kazası sonucu ünlü oyuncu Christian Oliver ve iki kızı hayatını kaybetti! Yakın isim duyurdu

Karayipler'de Perşembe günü okyanusa düşen küçük uçakta iki kızıyla birlikte hayatını kaybeden Almanya doğumlu ABD'linin, (51) uçağının kalkıştan birkaç dakika sonra Karayipler’e düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Oliver, Tom Cruise ve George Clooney gibi isimlerle birlikte rol almıştı.

Karayipler'de Perşembe günü okyanusa düşen küçük uçakta iki kızıyla birlikte hayatını kaybeden ABD'linin, ünlü Hollywood aktörü olduğu açıklandı. Christian Oliver, George Clooney ve Tom Cruise gibi oyuncularla filmlerde rol almıştı.

Güney Karayip ülkesi St. Vincent ve Grenadinler'in adalarından biri olan Bequia adası açıklarında Perşembe günü meydana gelen Karayipler'deki uçak kazasında, hayatını kaybeden Bequialı pilot Robert Sachs'ın yanı sıra Christian Klepser ve iki kızının hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

YAKIN ARKADAŞI DUYURDU!

Christian Klepser'in sahne ismiyle Christian Oliver adlı ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı. Oliver'ın bir filmde birlikte çalıştığı yönetmen Nick Lyon, oyuncu için paylaştığı mesajında “Huzur içinde uyu arkadaşım” ifadelerini kullandı.

İsrail çılgında döndü! Petrol tankerlerine Maldivler'de saldırı!
İsrail çılgında döndü! Petrol tankerlerine Maldivler'de saldırı!

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail çılgında döndü! Petrol tankerlerine Maldivler'de saldırı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23