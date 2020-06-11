Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.



Bölge basınında yer alan haberlere göre, Karayiplerdeki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 11 artarak 561'e, vaka sayısı da 629 artarak 21 bin 437'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı 12 bin 338 oldu.

- Guatemala'da ölü sayısı 316



Orta Amerika ülkesi Guatemala'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 27 artarak 316'ya, vaka sayısı da 355 artarak 8 bin 221'e ulaştı.

Bir başka Orta Amerika ülkesi Honduras'ta da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 19 artarak 290'a, vaka sayısı 425 artarak 7 bin 360'a yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı 809 oldu.





