Karayip ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Karayip ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve virüs kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor.



Bölge basınında çıkan haberlere göre, Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 11 artarak 373'e, vaka sayısı da 288 artarak 9 bin 95'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 1989'a çıktı.

- Küba'da ölü sayısı 73 oldu

Küba'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 4 artarak 73'e, vaka sayısı da 26 artarak 1729'a ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 1031'e yükseldi.

ABD'ye bağlı ancak iç işlerinde bağımsız özerk bölge Porto Riko'da da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e, vaka sayısı 1757'ye çıktı.



Karayip Denizi'ne kıyısı olan yaklaşık 10 milyon nüfuslu Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, şimdiye kadar 1461 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 99 kişi öldü, iyileşenlerin sayısı 132'ye çıktı.

Honduras'ta, salgın nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının süresi 17 Mayıs'a kadar uzatıldı.

- Panama'da ölü sayısı 218 oldu

Orta Amerika ülkesi Panama'da da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 8 kişi artarak 218'e, vaka sayısı 208 artarak 7 bin 731'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı is 823 oldu.