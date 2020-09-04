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Aktüel Karaya oturan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Aktüel

Karaya oturan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 19:46:35 -
Karaya oturan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

BARTIN (AA) - Bartın'da kötü hava koşulları nedeniyle karaya oturan gezi teknesinde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Güzelcehisar mevkisinden, Ayıini mevkisine hareket halinde olan içinde 4 kişinin bulunduğu gezi teknesi kötü hava koşulları nedeniyle karaya oturdu.

İhbarın ardından harekete geçen Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri mahsur kalanları su kızaklarıyla aldı.

4 kişi, daha sonra sağlık görevlileri tarafından sağlık kontrollerinin yapılması için Bartın Devlet Hastanesine götürüldü.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, teknenin karaya oturduğunu ve ihbarın ardından ekiplerin hızla harekete geçtiğini belirtti.

Karaya oturan teknedeki vatandaşları tek tek alıp Bartın Belediyesine ait römorköre ulaştırdıklarını ifade eden Akın, "Olayda can kaybı ve yaralanan kimsenin olmayışından mutluluk duyduk.” dedi.



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