  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Karaya oturan kum yüklü gemi kurtarılmayı bekliyor
Dünya

Karaya oturan kum yüklü gemi kurtarılmayı bekliyor

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi Batı Burnu mevkisinde, kıyıdan yaklaşık yarım mil açıkta silika kumu yüklü Panama bayraklı 149 metre uzunluğundaki 'Kemet Star' isimli gemi, karaya oturdu. Gemi, kurtarma ekipleri tarafından kurtarılmayı bekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 11:05:00 -
Karaya oturan kum yüklü gemi kurtarılmayı bekliyor

Mısır'ın Abuzenima Limanı'ndan Kocaeli'nin Derince Limanı'na silika kumu taşıyan Panama bayraklı 149 metre uzunluğunda ve 11 bin 848 grostonluk 'Kemet Star' isimli gemi, dün saat 19.30'da Çanakkale Boğazı’na giriş yapmak üzere demir alıp, manevra yaptığı sırada, karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-3 römorkörü ile KEGM-9 isimli tahliye botu sevk edildi.

Gemi kaptanının yardım talebi üzerine, Bozcaada Liman Başkanlığı koordinesinde, Kıyı Emniyeti ekipleri, silika kumu yüklü geminin bulunduğu bölgeye giderek, su altı sörvey kontrolleri için çalışma başlattı. Balık adamlar ve kurtarma uzmanları, geminin emniyetli bir şekilde yüzdürülmesi için çalışma yürütüyor. Planlama sonrasında gemi, römorkör tarafından çekilerek, yüzdürülecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TRT'den Netflix'e büyük darbe! İşte yeni dijital platform
Medya

TRT'den Netflix'e büyük darbe! İşte yeni dijital platform

Ekrana getirdiği birbirinden başarılı projelerle adından söz ettiren TRT, yeni bir dijital platform kuruyor.
ABD'yi kim yönetiyor? Joe Biden'den akılalmaz gaf!
Dünya

ABD'yi kim yönetiyor? Joe Biden'den akılalmaz gaf!

Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanı (Pentagon) Lloyd Austin'in adını unutarak "Şeye, şeye... Eski general, Ona sürekli general deyip duru..
Almanya'dan sıradışı HDP açıklaması
Dünya

Almanya'dan sıradışı HDP açıklaması

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör sevici HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı'ndan ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay