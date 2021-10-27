Karavan sektöründe ÖTV coşkusu

Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, dernek olarak vergi oranının makul seviyeye çekilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ülkeyi ileriye taşıyacak

Vergi oranının makul seviyeye çekilmesinin karavan üretimi ve ihracatına olumlu katkıda bulunacağını vurguladı. Yapılan düzenlemenin bir dönüm noktası niteliği taşıdığını kaydeden Ekici, “Bu gelişme sonucunda karavan turizmi ekosisteminde yer alan parkların gelişeceğine, yurtiçi ve yurtdışı müşterilerin sayısının artacağına tanıklık edeceğiz. Son olarak potansiyeli yalnızca turizmle sınırlı kalmayacak bu alanın üretim çerçevesinde sanayi açısından önemli bir adım olacağına, istihdama ve ihracatçı konumumuza sağlayacağı katkıyla Türkiye’yi daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz” dedi.

Önemli gösterge

Ekici, ayrıca “Türkiye karavan sektörü için iki referans pazar olan ABD ve Avrupa Birliği yüksek büyüme oranları göstermiştir. Bununla beraber bugüne kadar ülkemizde motorlu karavan sahibi olma maliyetlerinin ÖTV’nin de etkisiyle yüksek olması nedeniyle sahiplik oranı ve araç kiralama sektörünün bu alandaki yatırımları ne yazık ki sınırlı kalmıştır” hatırlatmasında bulundu.