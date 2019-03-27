Karatede yeni hedef Avrupa Şampiyonası





ANKARA (AA) - İspanya'da yarın başlayacak Avrupa Karate Şampiyonası'nda ter dökecek Türk sporcuların amacı kürsüde yer alabilmek.

53 ülkeden bine yakın sporcu katılacağı organizasyonda tatamiye çıkacak Türk Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu sporcuları Serap Özçelik Arapoğlu ve Uğur Aktaş şampiyonaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite 50 kiloda madalya arayacak Serap Özçelik Arapoğlu, kendisine her zaman hedef koyduğunu belirterek, "Şampiyonluk benim doğal hedefim. Antrenmanda yapabildiğimi müsabakada da gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bu tür organizasyonlara katılım eskisinden daha fazla. Bu da senin daha fazla tur yapman demek. Rakiple işimiz yok. Bizim kendimizle işimiz var." ifadelerini kullandı.

Milli karateci Uğur Aktaş da 2016 ve 2017'den sonra 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak istediğini kaydetti.

Erkekler kumite 84 kiloda tatamiye çıkacak Uğur, "Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük kazandıktan sonra ailem, yetkililer ve Türk milleti şampiyonluk bekliyor. Avrupa şampiyonu olunca da onu tekrarlamamı istiyorlar. Bunlar psikolojik açıdan kolay olmuyor. Başarılar bize daha fazla cesaret veriyor." görüşlerini paylaştı.

Avrupa Şampiyonası'nda geçen yılki final maçını talihsiz bir şekilde kaybettiğini aktaran milli karateci, şu değerlendirmede bulundu:

"Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Yoğun bir antrenman ve maç programından buraya kadar geldik. Hedefim üçüncü kez Avrupa şampiyonluğunu kazanmak. Altın madalya alarak bayrağımızı göndere çektirmek. Bunun için elimden gelen her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Maç günü geldiğinde üzerime düşen görevi yerine getireceğim."



