0553 313 94 23

Karatede yeni hedef Avrupa Şampiyonası

- Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu: "Şampiyonluk benim doğal hedefim"- Milli sporcu Uğur Aktaş: "Hedefim üçüncü kez Avrupa şampiyonluğunu kazanmak"

27 Mart 2019 Çarşamba 10:17
Karatede yeni hedef Avrupa Şampiyonası


ANKARA (AA) - İspanya'da yarın başlayacak Avrupa Karate Şampiyonası'nda ter dökecek Türk sporcuların amacı kürsüde yer alabilmek.

53 ülkeden bine yakın sporcu katılacağı organizasyonda tatamiye çıkacak Türk Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu sporcuları Serap Özçelik Arapoğlu ve Uğur Aktaş şampiyonaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite 50 kiloda madalya arayacak Serap Özçelik Arapoğlu, kendisine her zaman hedef koyduğunu belirterek, "Şampiyonluk benim doğal hedefim. Antrenmanda yapabildiğimi müsabakada da gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bu tür organizasyonlara katılım eskisinden daha fazla. Bu da senin daha fazla tur yapman demek. Rakiple işimiz yok. Bizim kendimizle işimiz var." ifadelerini kullandı.

Milli karateci Uğur Aktaş da 2016 ve 2017'den sonra 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak istediğini kaydetti.

Erkekler kumite 84 kiloda tatamiye çıkacak Uğur, "Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük kazandıktan sonra ailem, yetkililer ve Türk milleti şampiyonluk bekliyor. Avrupa şampiyonu olunca da onu tekrarlamamı istiyorlar. Bunlar psikolojik açıdan kolay olmuyor. Başarılar bize daha fazla cesaret veriyor." görüşlerini paylaştı.

Avrupa Şampiyonası'nda geçen yılki final maçını talihsiz bir şekilde kaybettiğini aktaran milli karateci, şu değerlendirmede bulundu:

"Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Yoğun bir antrenman ve maç programından buraya kadar geldik. Hedefim üçüncü kez Avrupa şampiyonluğunu kazanmak. Altın madalya alarak bayrağımızı göndere çektirmek. Bunun için elimden gelen her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Maç günü geldiğinde üzerime düşen görevi yerine getireceğim."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:17
  1. Avrupa Karate Şampiyonası
  2. Guadalajara
  3. ispanya
  4. KARATE
  5. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Girişimcileri bürokrasiye boğmayacağız
    1. Girişimcileri bürokrasiye boğmayacağız
    2. MHP'den Mansur Yavaş açıklaması: 3..
    3. Dikbayır: "Seçilecek adayları..
    4. Tahta kaşık ve şişeden kukla yaptılar
    5. Küçük darbukacı babasının yolunda
    6. GÜNCELLEME 2 - Kadıköy'de inşaat..
    7. Teröristbaşı Cemil Bayık'ın yardımcısı..
    8. Operasyonda Altun ağır yaralandı,..
    9. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    10. Toprağa gölümü silahlar bulundu
    11. Nüfus Müdürlüklerinde seçim mesaisi
    12. Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin..
    13. MİT ve TSK ortak operasyonunda PKK..
    14. Akdoğan: “Benzin istasyonlarındaki tüp..
    15. Sektörün payını yüzde 15’e çıkaracak!..
    16. İstanbul Havalimanı'na taşınma..
    17. ASKİ’den Dünya Su Günü etkinliği
    18. PKK terör örgütü propagandası yapan..
    19. Mehmet Adil İkiz Ortaokulu’ndan..
    20. İki ülke birleşti! Teröre karşı ortak..
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu