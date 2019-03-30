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Karatede Aktaş ve Çoban'ın Avrupa şampiyonluğu gururu

- Milli sporcu Uğur Aktaş:"Şimdiye kadar hiçbir Avrupa Şampiyonası'ndan elim boş dönmedim"- Milli sporcu Merve Çoban:"Bu zamana kadar çok kez finalden döndüm. Birinciliği almak burada nasip oldu"

30 Mart 2019 Cumartesi 17:15
Karatede Aktaş ve Çoban'ın Avrupa şampiyonluğu gururu


GUADALAJARA (AA) - İspanya'nın Guadalajara kentinde düzenlenen 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Uğur Aktaş ile Merve Çoban, çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Milli sporcular Uğur Aktaş ve Merve Çoban, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.

Kumite 84 kiloda altın madalya kazanan 23 yaşındaki Uğur Aktaş, "Buraya gelirken çok iyi hazırlandık. 2015 yılından bu yana büyükler kategorisinde yarışıyorum ve şimdiye kadar hiçbir Avrupa Şampiyonası'ndan elim boş dönmedim. 2015'te bronz, 2016 ile 2017'de altın, 2018'de bronz ve şimdi yine altın aldım. Çok mutluyum, emeklerim boşa gitmedi." dedi.

Çocukken çok haylaz olduğunu ve bu yüzden ailesi tarafından 10 yaşında karate okuluna yazdırıldığını anlatan Aktaş, "Çocukken hiç yerimde duramazdım. Kaşımdaki yara ve başımdaki izler hep küçüklükten kalma. Küçükler kategorisinde Avrupa'da 4 altın madalyam var." ifadelerini kullandı.

İspanya'daki şampiyonada kazandığı altın madalyayı annesi, babası ve kardeşine armağan ettiğini belirten Aktaş, yarın Kumite Milli Takımı ile çıkacağı final maçından da altın madalya ile ayrılmak istediğini vurguladı.

Kilosunda Avrupa sıralamasının ilk basamağında olduğunu aktaran Aktaş, hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılarak, orada da madalya kazanmak olduğunu sözlerine ekledi.


- Çoban: "Çok mutluyum"


Kadınlar kumite 61 kiloda altın madalya kazanan 26 yaşındaki Merve Çoban, kariyerinde ilk defa elde ettiği Avrupa şampiyonluğunun büyük sevincini yaşadığını ifade etti.

"Aşırı derecede mutluyum." diyen Çoban, "Bu zamana kadar çok kez finalden döndüm. Birinciliği almak burada nasip oldu. O yüzden çok mutluyum. Allah bütün takımımıza nasip etsin. Bundan sonraki turnuvalarda da umarım devamı gelir. Kürsüde milli marşımızı çaldırmak çok güzel bir şey. Zaten buraya geliş amacımız da o." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa şampiyonalarında 2014 ve 2016'da finalde kaybederek gümüş madalya aldığını hatırlatan Merve, "Bu kez altın madalya geldi. İnşallah devamını getiririm. Bu madalyayı aileme ve en yakın arkadaşım Rabia Küsmüş'e adıyorum. Onların sayesinde, duaları sayesinde buralara gelebildik." diyerek sözlerini tamamladı.


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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 17:15
  1. Avrupa Karate Şampiyonası
  2. Milli sporcu Merve Çoban
  3. Milli sporcu Uğur Aktaş

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