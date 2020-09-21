Karate A Milli Takımı Antalya'da kampa girdi
Türkiye'ye gelen Ukrayna Karate A Milli Takımı ile gerçekleşecek ortak çalışma kampının 30 Eylül tarihine kadar süreceği ifade edildi
ANKARA (AA) - Karate A Milli Takımı'nın Ukrayna Milli Takımı ile yapacağı ortak çalışma kampı Antalya'da başladı.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklama göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını evlerinden çevrim içi sürdüren milli karateciler yeni normal dönemin ilk kampına başladı.
2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alma hedefiyle çalışmalarına başlayan milli takımda 5'i teknik ekip, 35'i sporcu olmak üzere toplam 40 kişi yer alıyor.
Açıklamada, Türkiye'ye gelen Ukrayna Karate A Milli Takımı ile gerçekleşecek ortak çalışma kampının 30 Eylül tarihine kadar süreceği ifade edildi.
Milli karatecilerin ortak kampın ardından Antalya'da kalıp 10 Ekim'e kadar hazırlıklarına devam edeceği bildirildi.