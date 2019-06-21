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Karatay Yaz Spor Okullar için kesin kayıtlar başlıyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak sporla tanıştırmak, sporu sevdirmek ve bu konuda kendilerini geliştirip ilerlemeleri amacıyla hayata geçirdiği “Karatay Yaz Spor Okulları” için kesin kayıtlar 24 Haziran Pazartesi günü başlıyor.

21 Haziran 2019 Cuma 12:59
Karatay Yaz Spor Okullar için kesin kayıtlar başlıyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak sporla tanıştırmak, sporu sevdirmek ve bu konuda kendilerini geliştirip ilerlemeleri amacıyla hayata geçirdiği “Karatay Yaz Spor Okulları” için kesin kayıtlar 24 Haziran Pazartesi günü başlıyor.


Karatay Belediyesi tarafından bu yıl hayata geçirilen “Karatay Yaz Okulları” için kesin kayıtlar başlıyor. Özellikle çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlamanın yanı sıra yeteneklerini ortaya çıkarma hedefi taşıyan Karatay Yaz Spor Okulları için kesin kayıtlar 24 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Karatay Yaz Spor Okullarına katılmak isteyen çocuklar; 27 Haziran Perşembe gününe kadar 08.30-17.00 saatleri arasında Karatay Belediyesi Merkez Binasına anne veya babaya ve çocuğa ait kimlik fotokopileriyle gelerek kaydını yaptırabilecek. Karatay Yaz Spor Okullarında eğitimler 7 tesiste yapılacak. Sporculara hijyenik şartlarda branşlarında profesyonel antrenörler eşliğinde eğitim verilecek. Servis imkânı da bulunan proje kapsamında; futbol, basketbol, hentbol, voleybol, karate, tekvando, kick boks, wushu, atletizm, masa tenisi, satranç, çim hokeyi ve yüzme olmak üzere toplam 13 branşta eğitimler verilecek. Kayıt yaptıran sporcular, branşlarına göre Pazartesi, Çarşamba, Cuma veya Salı, Perşembe, Cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün eğitim alacak. Karatay Yaz Spor Okullarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere branşlarına özel kıyafet ve hediyelerin de verileceği projede eğitimlerin ise 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü başlaması planlanıyor. Eğitimlere katılan çocuklar, servislerle evinden alınarak tekrar güvenli bir şekilde evine teslim edecek.


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gönül belediyeciliği anlayışıyla hizmet verdiklerini, 31 Mart Seçimlerinin hemen ardından çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, “Karatay Belediyesi olarak alt yapıdan üst yapıya, sağlıktan kültüre, sanattan spora ve eğitime kadar halkımızın gereksinimi olan her hizmette var olmanın gayretindeyiz. Amacımız Karatayımızı daha da güzelleştirmek, geliştirmek ve hep birlikte geleceğe taşımak” ifadelerini kullandı.


Başkan Hasan Kılca, çocukların spora yönelmesi ve herhangi bir spor branşına yeteneği olan gençlerin yetişmesine katkı sağlayacak, “Karatay Yaz Spor Okulları” projesini önemsediklerine vurgu yaparak şunları kaydetti, “İlçemizi sporun merkezi yapma gibi bir hedefimiz var. Bu bağlamda da çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik birçok projemiz var. Karatay Yaz Spor Okullarını da bu anlamda önemsiyoruz. İlçemize değer katacak bu projemize dahil olacak çocuklarımızı hem kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak hem de çocuklarımızın kendilerini daha iyi geliştirmelerini istiyoruz. İnanıyoruz ki evlatlarımız, Karatay Yaz Spor Okulları sayesinde çok güzel bir başlangıç yapacaklar ve geleceğin sporcuları buralardan yetişecek. Ben, tüm çocuklarımızı Karatay Yaz Spor Okullarına kayıt olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:59
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