Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alacak

KTO Karatay Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alacak. Adaylar, KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine şahsen veya posta yolu ile başvuru yapabilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre başvurular 26.01.2021 tarihine kadar devam edecek. Doçent kadrosuna başvuracak adayların; İstatistik Lisans mezunu olması, Doktorasını İstatistik Anabilim Dalında yapmış olması, Doçentliğini Üretim ve Operasyon Yönetiminde almış olması, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Çok Kriterli Karar Verme konularında yayın ve çalışmaları olması gerekiyor.

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