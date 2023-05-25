Karatay kendi yatırım rekorunu kırdı

Karatay Belediyesi bu kapsamda belediye tarihinin en yüksek bütçeli yatırımı olan bir spor kompleksi projesini hayata geçiriyor.

Maliyeti 372.2 milyon TL

Kasaaslandede Mahallesi’ne kazandırılacak olan Karatay Spor Merkezi 25 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olacak. Merkezin içerisinde; 1000 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu, profesyonel müsabakalara uygun suni çim saha, tribüne sahip 1161 metrekarelik kapalı spor salonu, okçuluk salonu, salon sporlarına uygun tesisler, idari ofisler, sporcu ve antrenör odaları, toplantı salonu, masa tenisi ve daha birçok farklı spor alanı bulunacak. Karatay Spor Merkezi’nin toplam maliyeti ise 372 milyon 222 bin TL olacak. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; gençleri anlamaya ve onların hayatına dokunacak projeler üretmeye önem verdiklerini söyleyerek; Karatay Spor Merkezi’nin belediye tarihinin en büyük bütçeye sahip yatırımı olduğunu söyledi. Karatay’da gençlere büyük değer verdiklerini ifade eden Başkan Hasan Kılca; “Gençlerimize yönelik projelerimizi çok önemsiyor ve bu konudaki çalışmalarımızın sayısını her geçen gün artırmaya gayret ediyoruz.

Gençler spora teşvik ediliyor

Özellikle gençlerimizin spor, geleneksel sanatlar, kişisel gelişim, yaşam becerileri, kültür, sanat, eğitim ve teknoloji gibi konularda kendilerini geliştirmeleri için projeler üretiyoruz. Her yaştan vatandaşımızın daha kaliteli şartlarda spor yapma imkânına kavuşması ve gençlerin spora teşvik edilmesi için önemli adımlar atıyoruz. Bu kapsamda Karaaslandede Mahallemizde belediye tarihimizin en büyük projesi olan Karatay Spor Merkezi’mizi ilçemize kazandırıyoruz. Merkezimiz bu yönüyle spor merkezinden de öte çok kapsamlı bir kompleks olacak” dedi.