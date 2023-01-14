Karatay diyeti nedir, nasıl yapılır? Canan Karatay üstüne basa basa uyardı: Kilo vermek mümkün

Bu diyetin en ilgi toplayan özelliği, diyet listesinde sıralanan yiyeceklerin herhangi bir sınırının olmamasıdır. Karatay diyeti kibrit kutusu ya da yemek kaşığı gibi ölçütleri ortadan kaldırarak diyetin diyetin insan üzerindeki baskısını yok etmektedir. Zamanımızın en büyük sorunlarından biri haline gelen fazla kilo ve hatta obezite kalp ve şeker hastalıklarını beraberinde getirmektedir. Prof.Dr. Canan Karatay Efendigil ise bu problemi Karatay Diyeti adlı kitabında çözmektedir. Bu zamana kadar bildiklerimiz üzerine bir çizgi çekmekle birlikte beslenme şeklini bir yaşam tarzı haline dönüştürmektedir.Karatay diyetinin en ayırt edici özelliği ise bu zamana kadar bildiğimiz her şeyi ters yüz etmesidir.

Karatay diyeti nasıl yapılır?

Karatay diyeti kalori hesabına ve diyet unsurlarına yer vermemektedir. Aç kalmadan kilo verdireceğini iddia etmektedir. En az 3 öğün yemek yenilerek yapılan Karatay diyetindeki en önemli nokta öğünleri tamamen acıkmadan tamamlamaktır.Karatay diyetinin en önemli öğünü kahvaltıdır. Güne zengin bir kahvaltıyla başlanır. Karatay diyeti kahvaltısının değişmez kuralı mutlaka 2 yumurta yenilmesidir.Ekmek insülin direncini kırdığı için yenilmesi yasaktır. Bunun yerine fındık,badem ya da zeytin tüketilmektedir.Karatay diyeti öğlen menüsünde ince hamur bir lahmacunu mazur görebilmektedir.

Karatay diyetinin temel kuralları

Günde 2 litre su tüketilmeli.

Yoğurt ve salatalara her türlü taze ot eklenmeli.

Ekmek yerine badem,fındık gibi kuru yemişler tüketilmeli.

Unlu gıdalar,ekmek ve şeker tüketilmesi yasak.

Üç öğün fakat doyuncaya kadar yenilmeli.

Kahvaltı öğününe çok dikkat edilmeli ve iyi yapılmalı.

Tereyağı ve içyağ gibi hayvansal yağların tüketilmesi yasak.

Metabolizmamız için büyük önem taşıyan omega 3 yani balık yağı tüketilmeli.

Saat 20:00 dan sonra yemek yenmemeli.

Karatay Diyeti listesi 21 gün

21 gün diyeti nasıl yapılır?

21 gün boyunca; Beyaz veya esmer şeker ve bunları içeren kek, kurabiye, çikolata, pasta, dondurma, meyveli yoğurt, puding, şekerli çay-kahve, meşrubat vb. yiyecekleri tüketmiyoruz. Şeker olarak yalnızca günde 2-3 porsiyon meyve ve 1 tatlı kaşığı bal veya pekmez veya 2 kare (10 g) bitter çikolata tüketebilirsiniz.

Karatay Diyeti ile 1 ayda kaç kilo verilir?

Karatay diyeti ile kaç kilo verilir : Canan Karatay diyeti yapanların çoğu bu diyet sayesinde 2 haftada 5 kilo verdiklerini bildiriyor. Karatay diyeti ile bir ayda 8 kilo vermek garanti olarak niteleniyor.