Karatay diyeti nedir? Canan karatay'ın diyeti nasıl yapılır?

Beslenme üzerine yazdığı kitaplarla dikkatlerine çeken Karatay, obezite ve diyabete çözüm olarak bir takım diyetler önermiştir. Karatay diyeti olarak bilinen bu diyet türlerinde en belirgin kural ekmeğin ve şekerin yasaklı yiyecekler olmasıdır.

Karayay diyet nedir?

Karatay diyeti listesi, ağırlıklı olarak proteinli besinler içermektedir.

Karatay diyetinde glisemik indeksi yüksek karbonhidrat tüketilmemelidir. Pilav, patates, ekmek gibi besinler yasaklı yiyeceklerdendir. Özellikle kahvaltıda ekmek yerine ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişlerin tüketilmesi tavsiye edilir. Salata ve yemeklerde ayçiçeği yağı kullanılması yasaktır.

Karatay diyeti nasıl yapılıyor?

Karatay diyetinde glisemik indeksi yüksek karbonhidrat tüketilmemelidir. Pilav, patates, ekmek gibi besinler yasaklı yiyeceklerdendir. Özellikle kahvaltıda ekmek yerine ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişlerin tüketilmesi tavsiye edilir. Salata ve yemeklerde ayçiçeği yağı kullanılması yasaktır. Bunun yerine zeytinyağı ve tereyağı kullanılmaktadır. Güne başlarken sağlıklı bir kahvaltı yapılması en önemli adımlardan biridir. Protein açısından zengin bir kahvaltı yapılması önerilmektedir. Karatay diyetinde ara öğün yoktur. Gün içerisinde 3 ana öğün ile beslenilir. 4-5 saat ara vererek bir diğer öğüne geçilir. Turşu en faydalı besinler arasında yer almaktadır. Özellikle evde hazırlanmış bol sirkeli ve az tuzlu turşunun tüketilmesi tavsiye edilir. Karatay diyetinde tüketilecek olan besinlerin pişirilme yöntemi düşük ısıda ve uzun süreli olmalıdır. Gün içerisinde şekersiz çay ve kahve tüketilmesinde bir sakınca yoktur. meyve suları, şekerli ve gazlı içecekler kesinlikle yasaklı yiyeceklerdendir. Diyet sırasında su tüketimi oldukça önemlidir. Gün içerisinde en az 2 litre su içilmelidir. Suyunuza limon sıkarak içmeniz de yağ yakımını hızlandıracaktır.

Her diyette olduğu gibi Karatay diyetinde de egzersiz yapmak kilo vermeyi hızlandıracaktır. Gün içerisinde 45 dakika veya 1 saatlik yürüyüşler daha etkili sonuç almanıza yardımcı olur.

Canan Karatay diyeti ile kaç kilo verilir?

Karatay diyeti hızlı kilo vermek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği diyet türlerinden biridir. Bu diyeti kurallarına uyarak uygulayan kişiler, 10- 15 gün içerisinde yaklaşık 5 kilogram vermektedir.

Karatay diyet listesi

Bu örnek diyet listesini 1 hafta boyunca uygulayabilirsiniz.

Kahvaltı:

-Haşlanmış 1 adet yumurta, veya 2 yumurta ile hazırlanmış menemen

-2 ince dilim beyaz peynir ( tulum veya ezine olmayacak )

-8-10 adet zeytin (üzerine zeytinyağı, kekik ve pul biber ekleyebilirsiniz )

-6 adet ceviz içi veya fındık

Öğlen:

-Zeytinyağlı sebze yemeği ( 6 kaşık ), 1 bardak ayran, bol yeşil salata ( zeytinyağlı )

Veya 1 porsiyon meyve ( kabuğu ile tüketilen lifli meyve tercih etmeniz önerilir ), 1 avuç ceviz veya çiğ badem

Akşam:

-Izgara balık veya tavuk eti veya kırmızı et, zeytinyağlı bol yeşil salata, 1 kase yoğurt ( ev yoğurdu tavsiye edilir )

Ara öğünler: şekersiz ve tatlandırıcısız bitki çayı tüketilebilir veya şekersiz ve kremasız kahve içilebilir.

Canan Karatay diyeti püf noktaları

Her gün mutlaka 40 ile 60 dakika arasında yürüyüş önerilen bu diyette yine her gün 8 ile 10 bardak arasında su içilmelidir. Diyet içerisinde hazırlanılan yemekler düşük ısıda ve uzun süre pişirilirken salatalara zeytinyağı, sirke ve limon suyu katılmalıdır.

Alkollü ve gazlı içecekler ile birlikte hazır meyve sularının yasak olduğu Canan Karatay diyetinde ekmek, yapay tatlandırıcılar, pirinç ve patates gibi karbonhidratların tüketilmesi kesinlikle yasaktır.

Bunların yerine badem, fıstık, fındık veya ceviz gibi kuru yemişler alternatif olarak tüketilebilir. Pirinç ve makarnanın da kesinlikle yasak olduğu diyette günde bir porsiyon meyve tüketilebilir. Yemek yapılırken ay çiçek yağı ile mısır özü yağlarının yerine sızma zeytinyağı ve tereyağının kullanımı tavsiye edilirken, yiyecekler zeytin, zeytinyağı ve kekik ile nane gibi ürünlerin yer aldığı bir kapta yenebilir.