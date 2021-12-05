Karatay Belediyesi memur alımı yapacak
Konya Karatay Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda kadro unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;
Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 17.01.2022-21.01.2022 tarihleri arası mesai günlerinde 08.30 - 16.30 saatleri arasında müracaatlarını
Adaylar başvuru belgelerini;
- Elektronik ortamda, Belediyemiz [email protected] e-posta adresine, (Elektronik ortamda gönderilen başvurulara, kurumumuzca
[email protected] e-posta adresinden başvuru mailinin ulaştığına dair teyit maili atılacaktır )
- Şahsen yapılacak başvurular, Karatay Belediyesi hizmet binasında bulunan Hizmet Masası Birimine (Akçeşme Mah. Garaj Cad., No:5, Zemin Kat, Karatay/KONYA) yapılabilecek veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Karatay Belediyesi (Akçeşme Mah. Garaj Cad. No:5, 42020, Karatay/KONYA) adresine gönderilebilecektir.
- Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
- Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.
Karatay Belediyesi hizmet binasında memur alımı için 07 Şubat 2022 tarihinde saat 09:00’da sözlü sınav yapılacaktır. Sınav, aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün sınava devam edilecektir.
Adaylar, belirtilen sınav saatinden en az 30 dakika önce sınav yerinde olacaktır.
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