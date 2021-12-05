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Ekonomi Karatay Belediyesi memur alımı yapacak
Ekonomi

Karatay Belediyesi memur alımı yapacak

Konya Karatay Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda kadro unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 13:49:00 -
Karatay Belediyesi memur alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İlan  edilen  kadrolara  atanmak  için  başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 17.01.2022-21.01.2022 tarihleri arası mesai günlerinde 08.30 - 16.30 saatleri arasında müracaatlarını

Adaylar başvuru belgelerini;

-  Elektronik  ortamda,  Belediyemiz  [email protected]  e-posta  adresine,  (Elektronik  ortamda  gönderilen  başvurulara,  kurumumuzca

[email protected] e-posta adresinden başvuru mailinin ulaştığına dair teyit maili atılacaktır )

- Şahsen yapılacak başvurular, Karatay Belediyesi hizmet binasında bulunan Hizmet Masası Birimine (Akçeşme Mah. Garaj Cad., No:5, Zemin Kat, Karatay/KONYA)  yapılabilecek  veya  iadeli  taahhütlü  posta  yolu  ile  Karatay  Belediyesi  (Akçeşme  Mah.  Garaj  Cad.  No:5,  42020,  Karatay/KONYA) adresine gönderilebilecektir.

- Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.

Karatay  Belediyesi  hizmet  binasında  memur  alımı  için  07  Şubat  2022  tarihinde  saat  09:00’da  sözlü  sınav  yapılacaktır.  Sınav,  aynı  gün  içinde bitirilemez ise ertesi gün sınava devam edilecektir.

Adaylar, belirtilen sınav saatinden en az 30 dakika önce sınav yerinde olacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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