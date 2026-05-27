Karatay Belediyesi dostluk ve kardeşlik turnuvaları ödül töreni yapıldı

Karatay ilçesindeki gençlerin sportif faaliyetlere teşvik edilmesi, takım ruhunun geliştirilmesi ve spor kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen turnuvalara toplam 60 okuldan 858 öğrenci katıldı. Büyük heyecana sahne olan müsabakalarda öğrenciler hem yeteneklerini sergiledi hem de centilmence mücadele etti.

Karatay Belediyesi tarafından hazırlanan ve 8’incisi düzenlenen okullar arası spor turnuvalarının ödül töreni, Nihat Gün Futbol Sahası’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Turnuvalarda öğrenciler, kıyasıya rekabetin yanı sıra dostluk ve centilmenlik ruhunu da sahaya yansıttı. Müsabakalar boyunca ortaya koydukları performanslarla dikkat çeken başarılı öğrencilere kupa ve madalyaları takdim edilirken, sporcular mutlu ve çoşkulu anlar yaşadı.

KILCA: KARATAY’DA GENÇLİK VE SPOR YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gençlere yönelik sportif faaliyetlerin giderek artacağını belirterek, “Her yıl bu salonda, bu sahada güzel etkinlikler yapıyoruz. Karatay Belediyesi olarak spora, sporculara, gençlerimize her zaman destek veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana okullarımızın ne ihtiyacı varsa, tabii sporla ilgili ihtiyaçlar da dahil olmak üzere elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

İlçede gerçekleştirilen spor yatırımlarına da değinen Başkan Hasan Kılca, “30’un üzerinde halı saha yapmıştık. Bu yıl 12 tane daha halı saha yapıyoruz. KAİDE Projesi ile birlikte spor çalışmaları daha da ivme kazandı. Sporcu Yetiştirme Merkezi’nin tamamlanması ile birlikte gençlerimizin daha aktif olarak spor yapmasına, daha fazla gencimizin istifade etmesine imkan sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Karatay’dan milli takımlara ve çeşitli kulüplere sporcular yetiştirildiğini ifade eden Başkan Kılca, gençlerin gelecekte olimpiyatlarda da Türkiye’yi temsil edeceğine inandığını vurguladı. Karatay’da yaklaşık 90 bin öğrencinin bulunduğunu hatırlatan Kılca, öğrencilerin spor yapmasını teşvik etmek amacıyla okullar arasında futbol, futsal ve voleybol turnuvaları düzenlediklerini kaydetti. Öğrencilerin sportif faaliyetlerle hem sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini hem de kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını hedeflediklerini belirten Kılca, şöyle konuştu.

“Burada amacımız gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını ve sporla birlikte sağlıklı bir şekilde yetişmelerine imkan sağlamaktır. Turnuvalara katılan tüm sporcularımıza, öğretmenlerimize, müdürlerimize, okullarımıza teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum, başarılarınız daim olsun.”

KAYACILAR: ÖĞRENCİLERİMİZ HER ALANDA DONANIMLI YETİŞMELİ

Ödül töreninde konuşan Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Karatay’da düzenlenen okul sporları ödül töreninde yaptığı konuşmada gençlerin sadece akademik başarıyla değil, spor, sanat ve kültür alanlarında da gelişim göstermesi gerektiğini söyledi.

Programda gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Kayacılar, KAİDE Projesi kapsamında Karatay’da önemli eğitim ve spor organizasyonlarının hayata geçirildiğini belirtti. Eğitime ve gençlere verilen desteklerden dolayı belediye başkanlarına teşekkür eden Kayacılar, “Eğitime, spora, sanata verdikleri desteklerden dolayı belediye başkanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

AY: SPORUN HAYATINDA HER ALANINDA ÖNEMLİ KATKILARI OLUYOR

Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Remzi Ay, Karatay Belediyesi’nin spora ve gençlere yönelik yatırımlarına dikkat çekti. Geçen yıl da aynı organizasyonda yer aldıklarını hatırlatan Ay, bu yıl branş ve sporcu sayısın arttığını ve ve tesislerin daha da geliştiğini belirtti. Sporun hayatın her alanında önemli katkılar sunduğunu söyleyen Konya ASKF Başkanı Ay, “Karatay’da spor adına dokunmadığınız aile hemen hemen kalmadı. Bu gençlerin hepsi yarın profesyonel sporcu olacak diye bir kaide yok. Ama spor; iyi bir yönetici, iyi bir bürokrat, iyi bir siyasetçi olma yolunda önemli bir basamaktır. Karatay Belediyesi başta olmak üzere herkese teşekkür ederim. İyi ki varlar” dedi.

KORU: GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN TEMELİNİ GENÇLER İNŞA EDECEK

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, Karatay Belediyesi tarafından KAİDE Projesi kapsamında düzenlenen Geleneksel Dostluk ve Kardeşlik Turnuvaları ödül töreninde gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Konya’nın son yıllarda önemli uluslararası unvanlara layık görüldüğünü vurgulayan Koru, “2026 yılında şehrimizin ‘Avrupa Bisiklet Başkenti’ ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından da ‘Gençlik Başkenti’ ilan edilmesi, Konya’nın yükselen değerini ortaya koyuyor” diye konuştu.

Gençlerin Türkiye’nin geleceğinde önemli rol üstleneceğini vurgulayan Koru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonuna dikkat çekerek, “Güçlü Türkiye idealinin temelini bugün bu sahada bulunan gençlerimiz inşa edecek” ifadelerini kullandı.

Turnuvalara katılan gençlerin sahadaki mücadelelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Koru, “Sahada ortaya koyduğunuz azim, disiplin, mücadele ruhu ve fair-play anlayışı hepimiz için gurur verici” dedi. Ödül alan öğrencileri tebrik eden Koru, turnuvalarda mücadele eden tüm gençlerin kazandığını belirterek, “Bu turnuvalarda takım ruhunu yaşayan her bir gencimiz bizim nazarımızda zaten ödülünü kazanmıştır. Sahada kazandığınız bu anlayışın ben hayat boyunca sizlere rehber olacağına canı gönülden inanıyorum. Yıllar sonra filenin sultanlarını ve yeşil sahaların yıldızlarını şimdiden karşımda görüyorum” diye konuştu.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Koru, dereceye giren tüm öğrencileri tebrik etti.

Ödül törenine AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Karatay İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Çam, Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Özçelik, Karatay ilçe mülki amirleri, meclis üyeleri, öğrenciler, öğretmenler katıldı. Ödül töreni, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

FARKLI KATEGORİLERDE DERECEYE GİREN OKULLAR İSE ŞU ŞEKİLDE:

LİSELER ARASI FUTSAL DERECELER (10 Okul, 120 Sporcu)

Şehit Azam Güdendede Anadolu Lisesi Kılıçarslan BİST M.T.A. Lisesi Karatay Hamza Yerlikaya Spor Lisesi

ORTAOKULLAR ARASI FUTBOL DERECELERİ (23 Okul, 414 Sporcu)

Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu Gevher Nesibe Hatun İmam Hatip Ortaokulu Yaşar Doğu Ortaokulu

ORTAOKULLAR ERKEKLER VOLEYBOL DERECELERİ (5 Okul, 60 Sporcu)

Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu Fetih Kent Ortaokulu Karatay Ortaokulu

ORTAOKULLAR ARASI KIZLAR VOLEYBOL DERECELERİ (22 Okul, 264 Sporcu)