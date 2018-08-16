0553 313 94 23

Karataş: ABD zilleti tadacak

Sağlık Sen Elazığ Şube Başkanlığı’na yeniden seçilen Mehmet Karataş Türkiye için artık en büyük tehdit ABD’dir. “5’li çetenin gözünün içine baka baka ‘dünya beşten büyüktür’ diyen milletin yiğit evladının yanında olmak yandaşlıksa evet biz yandaşız” dedi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 11:38
Karataş: ABD zilleti tadacak

VEYSİ ERDOĞAN/ ELAZIĞ

Sağlık Sen Elazığ Şube Başkanlığı’na yeniden seçilen Karataş, “Türkiye için artık en büyük tehdit ve problem ABD’dir. ABD Türkiye’yi ambargolarla, tehditlerle, şantajlarla rehin almak istemektedir. ABD’dir.Milletten yana taraf olduklarını kaydeden Karataş, “5’li çetenin gözünün içine baka baka ‘dünya beşten büyüktür’ diyen milletin yiğit evladının yanında olmak yandaşlıksa evet biz yandaşız” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 11:38
  1. Sağlık Sen Elazığ
  2. Mehmet Karataş
  3. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurban fiyatları Ankara 2018 Ankara'da küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatı ve ne?
    1. Kurban fiyatları Ankara 2018 Ankara'da..
    2. Benfica maçı sonrası Phillip Cocu..
    3. Çavuşoğlu Kongolu mevkidaşı ile görüştü
    4. Fatih Terim'den sürpriz karar! Tolga..
    5. Pes artık! 'Valiyim' diyerek...
    6. Çok sayıda kişiye gönderilmişti!..
    7. TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var
    8. Direksiyon başında kalp krizi geçirdi,..
    9. Zilhicce'nin bugün kaçıncı günü?
    10. 25 ayrı suçtan yakalandı, savunması:..
    11. İşte Trump’ı elinde oynatan ekip!
    12. Düğünde havaya ateş açıldı, kalbi..
    13. Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik..
    14. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan..
    15. İşe bisikletle giden müdür tüm..
    16. KYK Diyarbakır yurtları
    17. YPG/PKK ve Esed arasında 'özerklik'..
    18. 2018/MTSKS-3 ehliyet sınav sonuçları..
    19. Muhtarlar TL'ye destek için maaşlarını..
    20. “Göbeğini Kaşıyan Adam” krize formülü..
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?