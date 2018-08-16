Karataş: ABD zilleti tadacak

VEYSİ ERDOĞAN/ ELAZIĞ

Sağlık Sen Elazığ Şube Başkanlığı’na yeniden seçilen Karataş, “Türkiye için artık en büyük tehdit ve problem ABD’dir. ABD Türkiye’yi ambargolarla, tehditlerle, şantajlarla rehin almak istemektedir. ABD’dir.Milletten yana taraf olduklarını kaydeden Karataş, “5’li çetenin gözünün içine baka baka ‘dünya beşten büyüktür’ diyen milletin yiğit evladının yanında olmak yandaşlıksa evet biz yandaşız” diye konuştu.