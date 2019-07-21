Karasu’da iki mahalle yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından asfalt çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Karasu’ya bağlı Üçoluk ve Ceylandere mahalleri arasında kalan 7 kilometre uzunluğundaki güzergah için yenileme çalışmaları tamamlandı. Yoğun bir mesai harcayarak kısa sürede tamamlanan yenileme çalışmalarında 8 bin ton sıcak asfalt kullanıldı. Yenilenen arter ile ulaşımlar daha rahat ve konforlu hale gelirken; bölgede yaşayan vatandaşlar çalışma dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz asfalt ihtiyacı olan her mahalle ve sokak için yoğun bir mesaiyle çalışıyorlar. Yol yapım ve yenileme çalışmalarımız belirlenen program dahilinde devam edecektir” denildi.