Karaşahin; “Çocukları haklarından mahrum bırakmayalım”

Erzurum Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. E. Füsun Karaşahin sağlığın, insanın sahip olduğu Anayasal temel bir hak olduğunu ve Çocuk Hakları Sözleşmesi 24. maddesinde çocukların bu hakları devletin ve toplumun güvencesi altına alındığını belirterek, “Sağlık çalışanları olarak bizler, öncelikle çocuğun hayata sağlıklı başlayabilmesi için annesini bu sürece hazırlıyoruz ve gebe izlemleri ile olabildiğince anne ile bebeğin sağlığından emin oluyoruz. Böylece, bir sorun tespit edilirse hızlıca müdahale edilebiliyor. Gebelik sürecinde “Gebe Bilgilendirme Sınıfı/Okulu” ve “Bebek Dostu” sağlık çalışanları tarafından anneye bebek bakımı, emzirme ve anne sütü anlatılıyor. Doğumların sağlık kuruluşunda ve sağlık çalışanı eşliğinde gerçekleşmesi anne ve bebeğin sağlığı açısından çok önemlidir. Tüm doğumların sağlık kuruluşunda gerçekleşmesi sağlanarak, tüm bebeklerin de doğar doğmaz ilk izleminin o sağlık kuruluşunda yapılması sağlanmış olur. Bebeğin hepatit B’ye karşı koruyuculuk sağlayan ilk aşısı, kanamalardan koruyan K vitamini uygulanır. Hastaneden taburculuğundan hemen önce topuğundan alınan kan ile kalıtsal hastalıklara ve işitme tarama testi ile de işitme kayıplarına karşı taraması yapılır. Bu testlerden herhangi birinde olumsuz bir sonuçla karşılaşılması durumunda aile hekimi aracığıyla anne-babaya ulaşılır ve ileri tetkik için bebek yönlendirilir.” dedi.

“Çocukların haklarına kavuşması sizin elinizde”

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yayınlanan Halk Sağlığı Bülteninde yaptığı açıklamada bebeklerin, yuvalarına kavuştuktan sonra aile hekimi tarafından Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği izlem takvimine göre bebeğin kontrollerinin gerçekleştirildiğini anlatan Uzm. Dr. E. Füsun Karaşahin, şöyle devam etti “ Bu kontrollerde öncelikli amaç bebeğin büyüme ve gelişmesini izlemek, sağlıklı olup olmadığını değerlendirmek, aşı uygulamaktır. Uygun yaşlarda Bakanlığın önerdiği görme, bilinen adıyla kalça çıkıklığı (gelişimsel kalça displazisi) vb. testleri de uygulanmakta ve ücretsiz sunulan D vitamini ile demir destekleri de aileye verilmektedir. Sağlık Bakanlığı, İlk 1 yaşta bebeklere 9 kez 1 yaşından 6 yaşa kadar çocuklara 7 kez 6-21 yaş çocuk/ergenlere yılda 1 kez izlem önermektedir. Bu izlemler sağlık çalışanlarına, anne-baba ve hatta yaşına göre çocuğa sağlık eğitimi vermek için de bir fırsat sunar. Anne sütünden ek gıdaya geçiş, büyüme-gelişme, psikososyal gelişim bozuklukları, ev içi kazalar gibi birçok konuya değinilebilir. Ayrıca anne-babalar da sorularını aile hekimi ve aile sağlığı çalışanına sorma imkânı bulurlar. Çocuklarınızın bu temel hakkına kavuşması sizin elinizde. Çocuklarınızı bu haklarından mahrum bırakmayın, haydi aile hekiminizi ziyaret edin.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO